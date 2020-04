Involtini di lasagne con erbette e crema di cannellini -VIDEO

Una ricetta vegana per un primo piatto davvero gustoso ricco di sapore e toni speziati che conquisteranno il palato al primo assaggio.

Un primo piatto importante, perfetto da servire in tavola per un pranzo della domenica in famiglia, degli involtini di lasagne con erbette e crema di cannellini, una ricetta completamente vegana e gustosissima che conquisterà anche i palati più difficili.

Un piatto dove sono presenti le proteine vegetali dei fagioli cannellini, resi davvero appetitosi dall’aroma di tante fresche erbette. Gli involtini di lasagna sono poi ricoperti di un sugo di pomodoro all’origano davvero succulento.

Una ricetta semplice, economica e veloce da preparare senza l’utilizzo di nessun ingrediente di origine animale o derivati animali, per tutti, ma in particolar modo per chi segue una dieta di tipo vegano.

Come preparare gli involtini di lasagne con erbette e crema di cannellini | il video tutorial

Per preparare gli involtini di lasagna con erbette e crema di cannellini, avrete bisogno di:

300 grammi di lasagna riccia

350 grammi di erbette

1 cipolla rossa

500 grammi di cannellini cotti

50 grammi di salsa tahina

succo di mezzo limone

1/2 cucchiaino di cumino

sale quanto basta

pepe quanto basta

400 grammi di passata di pomodoro

1 cucchiaio di origano

olio di oliva

Per prima cosa si dovrà preparare la crema di cannellini miscelando in un frullatore i fagioli cannellini, la salsa tahina, il sale, il pepe, il cumino ed il succo di limone. Una volta miscelati gli ingredienti aggiungere olio di oliva e dell’acqua, fino ad ottenere una salsa dalla consistenza abbastanza fluida.

Poi si dovranno saltare le erbette con la cipolla, dopo averle lavate bene e tagliate in pezzetti. Dopo aver soffritto la cipolla con dell’olio di oliva, aggiungere le erbette e addizionare di sale fino a cottura.

La salsa di pomodoro andrà condita con sale, pepe, origano e olio di oliva e alla salsa di cannellini andranno aggiunte le erbette cotte. Nel frattempo si potranno lessare le lasagne in acqua salata e scolarle al dente. Ora tutti gli ingredienti per formare gli involtini sono pronti, non resterà che assemblarli.

Su ogni foglio di lasagna disporre due cucchiai di crema di cannellini per poi chiuderlo arrotolandolo su se stesso. Procedere in questo modo per tutti i fogli di lasagna. Gli involtini andranno disposti su una pirofila sul cui fondo si dovrà versare della salsa di pomodoro condita.

Dopo aver adagiato tutti gli involtini, si copriranno con la salsa di pomodoro rimasta e si inforneranno a 180C° a forno statico per circa 35 minuti. Una volta cotti, dovranno essere serviti tiepidi. Le lasagne potranno essere accompagnate da un secondo vegano molto gustoso.

(Fonte: Vegolosi.it)