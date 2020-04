Fai da te | farfalle di carta facili e bellissime -VIDEO

Delle bellissime farfalle di carta, un progetto creativo perfetto da proporre ai bambini. Una decorazione che potranno creare in modo semplice ed economico.

Tante farfalline colorate in carta da far creare ai nostri bambini. Un progetto creativo divertente, semplice ed economico da proporre ai più piccoli ma che divertirà anche i grandi.

Le farfalline potranno essere utilizzate come elemento decorativo per la cameretta o per altri ambienti della casa, perfette per vestire la primavera e dispensare allegria. Le farfalle potranno essere accostate a dei bellissimi fiori di carta, l’effetto sarà straordinario.

Come creare farfalle di carta | il video tutorial

Per creare le farfalline di carta, avrete bisogno di:

forbici

matita

bulino

mollettina

forcina per capelli

righello

colla

carta colorata

pezzo di cartoncino

Per prima cosa si dovranno creare due striscioline di cartoncino come indicato nel video tutorial e si dovranno piegare a metà. Sulle estremità esterne si dovrà disegnare una curva con la matita e ritagliare.

Prendere la carta del colore preferito e ritagliare un rettangolo con le misure indicate nel tutorial. Dividere a metà nelle due lunghezze con la matita ed il righello e segnare i punti come indicato nel video.

Posizionare le sagome di cartoncino sulla base di carta ottenuta e ripassarle con il bulino. Dopo aver passato tutte le linee necessarie alla costruzione della farfalla si dovrà tagliare nel mezzo piegando in due la base per la farfallina. Ritagliare una strisciolina piccolissima di carta e tenerla da parte.

A questo punto ripiegare i bordi della farfalla seguendo le pieghe eseguite con il bulino. Stringendo la farfalla al centro si creeranno le ali. Al centro si dovrà incollare e coprire la piega centrale con la strisciolina di carta. Non vi resta che guardare il video tutorial!

Creare tante allegre e colorate farfalline di carta sarà un passatempo divertente che impegnerà i bambini in modo creativo.