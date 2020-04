Primavera fai da te | come realizzare un cactus di carta -VIDEO

La Primavera porta con se i profumi e i colori della bella stagione e anche la voglia di decorare la casa con fiori e piante. Scopriamo come realizzare un grazioso cactus di carta.

Un delizioso cactus di carta che potrà abbellire un angolo della casa, una scrivania o anche la cucina in modo creativo. Un progetto semplice da realizzare ed economico che potrà essere anche un regalino fai da te per un’amica.

Scopriamo come realizzare il cactus di carta che regalerà una ventata di freschezza e colore in qualsiasi ambiente venda inserito. Il fai da te è una risorsa davvero in occasioni importanti come quella della festa della Mamma. Non ci resta che seguire tutte le indicazioni del video tutorial.

Come realizzare un grazioso cactus di carta | il video tutorial

Per realizzare il cactus di carta, avrete bisogno di:

cartoncino colorato

acquerelli

vaso

tappo in latta

stecchino

formina fiore

colla stick

colla a caldo

pennello

forbici

sassolini

Per prima cosa si dovranno disegnare e ritagliare 7 cerchi di cartoncino verde scuro e piegarli a metà. La sagoma da utilizzare potrà essere il tappo di latta di un barattolo. Dal cartoncino verde chiaro si ritaglieranno dei piccoli triangolini (che saranno le spine del cactus). Le spine andranno applicate sul bordo del cerchio ripiegato con la colla stick.

Dopo aver incollato tutti i bordi dei semi cerchi il cactus è composto ma andrà reso ancor più reale, creando delle bellissime sfumature con l’ausilio degli acquerelli (come indicato nel video tutorial).

Con una formina a fiore, ritagliare due sagome di fiore in cartoncino rosa e un cerchio più piccolo in cartoncino giallo, quest’ultimo andrà ritagliato intorno creando delle frange. Una volta sovrappose le due sagome del fiore e il centro, avendo cura di sagomare i petali, il fiore sarà pronto per essere incollato sul cactus e lo si potrà fare con un punto di colla a caldo.

Al centro del cactus si dovrà infilare e fermare con la colla a caldo uno stecchino in legno che servirà per fissare il cactus. Ultimo passaggio, sarà quello di inserire il cactus in un piccolo vaso e far cadere dei sassolini all’interno per fermarlo. L’effetto finale sarà davvero bellissimo e molto reale.

Un”idea davvero bella per creare dei piccoli doni fai da te, o anche per confezionare delle bomboniere primaverili. Sarà semplice, economico e divertente creare tanti cactus di colori diversi.