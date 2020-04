Non basta scegliere i cibi integrali, è importante anche non esagerare con le quantità. Una porzione di pasta e pane è di 60-80 g, qualche eccezione solo a colazione, quando si possono mangiare fino a 100 g di pane. Per la pizza, se fatta in casa, si possono usare 50-60g di farina integrale. Se, invece, si acquista in pizzeria o in panetteria, è meglio preferirne una molto sottile e croccante, segno di una buona lievitazione che non causa gonfiori né difficoltà digestive. Per le torte salate, in linea generale se ne consiglia una fetta, considerando che con un impasto base di circa 250 g si ricavano 4-6 porzioni, a seconda della farcitura.

