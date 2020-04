Festa della Mamma fai da te | biglietto pop up 3D -VIDEO-

Un delizioso ed originale biglietto pop up 3D per la Festa della Mamma. Un progetto creativo economico ma di grande effetto coreografico che arriverà dritto al cuore.

La Festa della Mamma si avvicina e per omaggiarla e trasmetterle tutto il nostro amore ecco un progetto creativo davvero grazioso, un biglietto pop up 3D davvero molto particolare che richiederà l’utilizzo di materiali semplici.

Scopriamo come realizzare questo bellissimo biglietto floreale e tridimensionale che stupirà per la sua originalità. Tutti i passaggi in un video tutorial!

Come realizzare il biglietto pop up 3D per la Festa della Mamma | il video tutorial

Per realizzare il biglietto pop up 3D per la festa della Mamma, avrete bisogno di:

carta verde chiaro

carta verde scuro

carta rosa

carta rosa salmone

forbici

colla per carta

cartoncino bianco

pennarello nero punta fine

pennarello rosso punta fine

timbri (facoltativi)

La prima cosa da fare sarà creare il fiore tridimensionale da applicare all’interno del biglietto. Piegando e tagliando tutti i pezzi di carta colorati, come indicato chiaramente nel video tutorial, si creerà un meraviglioso fiore che andrà a costituire l’effetto pop up del biglietto. Ovviamente il biglietto e anche il fiore, potranno essere personalizzati scegliendo dei colori a piacere.

Una volta creato il fiore, si incollerà all’interno di un cartoncino bianco ripiegato e poi si ritaglieranno dei gruppi di foglioline da applicar intorno al fiore. Il tutto andrà incollato con la colla stick, facilmente reperibile.

Appena realizzato l’effetto ‘3D’ ci si potrà dedicare al fronte del biglietto. Dovrà essere creata una decorazione su un cartoncino rosa che poi andrà incollato su quello bianco. In questo caso si sono impressi i timbri di due elefantini e si è disegnato un bellissimo palloncino a forma di cuore corredato da una dolcissima scritta, ma tutti i disegni potranno essere realizzati a mano.

In pochi e semplici passaggi si potrà realizzare un biglietto che conquisterà il cuore di ogni mamma che lo riceverà. Non vi resta che guardare il video tutorial!