Diy | lanterne patchwork con barattoli di vetro -VIDEO

Un grazioso ed originale progetto di riciclo creativo, delle lanterne patchwork con i barattoli di vetro, perfette da appendere in giardino o in terrazza nelle belle serate d’estate.

Delle graziosissime ed originali lanterne patchwork da realizzare riciclando dei vecchi barattoli di vetro e da appendere negli ambienti esterni di casa che saranno vissuti durante la bella stagione. Queste lanterne, potranno anche diventare dei bellissimi regali fai da te per ogni occasione e potranno essere personalizzati con stoffe e carta di diverse fantasie.

Il riciclo creativo sta diventando una vera e propria forma d’arte che permette agli oggetti di avere una seconda vita e all’ambiente di essere preservato in modo amorevole. Realizzare le lanterne sarà semplice e divertente e la tecnica potrà essere applicata anche a diversi oggetti in vetro, come il piatto per una candela, perfetta da mettere al centro tavola.

Come realizzare le lanterne patchwork con i barattoli di vetro | il video tutorial

Per realizzare le lanterne patchwork con i barattoli di vetro, avrete bisogno di:

barattoli di vetro

ritagli di stoffa

ritagli di carta

colla vinilica

pennello

forbici

rafia colorata

Realizzare queste graziose lanterne sarà semplice e anche un modo non soltanto per riciclare i barattoli di vetro ma anche dei ritagli di stoffa e carta di risulta da altri progetti creativi.

Dopo aver scelto lo stile da dare alla lanterna, si dovranno ritagliare i pezzetti di stoffa o carta che formeranno il motivo ‘patchwork’ sulla lanterna. A questo punto si potranno applicare sul barattolo di vetro con la tecnica del decoupage.

Si dovrà applicare la colla vinilica sul vetro con un pennello e farvi aderire il pezzetto di stoffa o carta. Una volta che la colla si sarà asciugata, la stoffa e la carta risulteranno perfettamente aderenti al vetro.

L’ultimo passaggio sarà quello di eseguire una legatura attorno all’imboccatura del barattolo di vetro con della rafia colorata per poter appendere le lanterne. Queste originali lanterne potranno essere appese o anche posizionate su muretti, tavoli o altri mobili esterni o interni alla casa.

L’unica accortezza per gli interni, posare sempre la lanterna su un supporto come un piattino se si posiziona su di un mobile di materiale particolarmente delicato o prezioso. Non vi resta che guardare il video tutorial!

