Pranzo di Pasqua 2020 | il menu a basso indice glicemico -VIDEO

Un menu per il pranzo di Pasqua a basso indice glicemico. Tante gustose ricette che tengono a bada l’apporto di zuccheri e che stupiranno il palato per la loro bontà.

Il pranzo di Pasqua si avvicina e per tutti coloro vogliono tenere a freno l’apporto di zuccheri nel sangue per non perdere la linea o meglio per motivi di salute, ecco un menu completo dall’antipasto al dolce, che sarà ricco di gusto ma con ingredienti a basso indice glicemico.

Tutte i prodotti integrali come pane e pasta sono ottimi e non meno gustosi di quelli impastati con farine raffinate, così come i condimenti, alcuni ortaggi e naturalmente tutti i dolci, che saranno proposti nella loro versione a basso contenuto di zuccheri. Scopriamo il menu completo a basso indice glicemico da servire per Pasqua!

Ricordiamo che in caso di diabete e altre patologie a carico del sistema metabolico, prima di consumare qualsiasi pasto proposto sarà utile affidarsi al consiglio del proprio medico curante.

Pranzo di Pasqua 2020 | gli antipasti per il menu a basso indice glicemico

Gli antipasti, saranno senza dubbio una portata molto attesa, che aprirà il pranzo di Pasqua e che comprenderanno ricette a base di verdura ma anche delle sfoglie integrali che delizieranno il palato in questa occasione di festa.

