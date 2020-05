Primo piatto | pasta agli asparagi semplice e veloce -VIDEO

La pasta agli asparagi è un gustoso primo piatto tipico della primavera. Ve la proponiamo in una versione appetitosa ma anche semplice e veloce da preparare.

La pasta agli asparagi, un primo piatto tipico della stagione primaverile e perfetto da servire per un pranzo o una cena per tutta la famiglia. Ecco una ricetta semplice e veloce per preparare un primo piatto così gustoso che esalta in modo perfetto il gusto così particolare di questo ortaggio.

Degli asparagi saltati in padella con del buon olio di oliva, saranno un condimento perfetto per le penne rigate o altro formato di pasta corta. Scoprite tutta la ricetta passo dopo passo e le proprietà salutari degli asparagi.

Come preparare la pasta agli asparagi in modo semplice e veloce | il video tutorial

Per preparare la pasta agli asparagi, avrete bisogno di:

320 grammi di penne rigate

700 grammi di asparagi freschi

pepe nero quanto basta

sale fino quanto basta

20 grammi di Parmigiano Reggiano DOP

80 grammi di scalogno

3 grammi di Timo

olio di oliva

Per prima cosa si dovrà mettere sul fuoco la pentola di cottura della pasta riempita di acqua e nel frattempo si potranno lavare e pulire gli asparagi, tagliando le parti più dure e chiare e eliminando la parte più dura del gambo con un pela patate.

Tagliare i gambi a piccole rondelline e lasciare intere le punte e dedicatevi alla preparazione del soffritto. In una padella mettere a rosolare lo scalogno tagliato finemente con dell’olio di oliva, avendo cura di bagnare di tanto in tanto con acqua di cottura della pasta per evitare che si bruci.

Aggiungere gli asparagi, si i gambi tagliati a rondelle che le punte, e lasciarli cuocere per circa 15 minuti a fuoco dolce e incoperchiati. Mentre gli asparagi si cuociono, buttare la pasta e quando sarà al dente la si potrà versare nella padella con gli asparagi per saltarli insieme.

In ultimo si potrà aromatizzare il piatto con delle foglioline di Timo fresco e servire ben caldo. Scopri il menu completo con gli asparagi!