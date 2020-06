Ricetta vegana | tiramisù senza uova -VIDEO

Il Tiramisù, un dolce goloso e amatissimo dal cuore cremoso e dalla base morbida e deliziosamente bagnata di caffè. Eccolo in una versione vegana senza uova.

Per tutti coloro amano il tiramisù e le tantissime varianti di questo dolce, ecco un tiramisù vegano senza uova. Con una morbida crema a base di latte di mandorle e vaniglia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Torte vegane senza glutine | tre ricette gustose -VIDEO-

Sarà semplice da realizzare ed indimenticabile al palato. Scopriamo tutti i passaggi della ricetta e gli ingredienti per prepararlo. Se ami i dolci vegani, non perdere la ricetta dei Cinnamon Rolls fatti in casa.

Tiramisù vegan senza uova | il video tutorial

Per preparare il tiramisù vegano senza uova, avrete bisogno di:

500 ml di latte di mandorle

50 grammi di amido di mais

75 grammi di zucchero di canna grezzo

320 grammi di yogurt bianco vegetale

60 ml. di panna di riso

65 grammi di crema di mandorle

250 grammi di frollini integrali vegani

4 tazzine di caffè

1 pizzico di vaniglia

cacao quanto basta

Per prima cosa si dovrà mettere a colare lo yogurt, versandolo in un colino foderato con un panno bianco pulito e tenendolo sollevato su di una ciotola. Lo yogurt dovrà colare per circa 8 ore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Vegan Pancake alla frutta: una colazione sana e perfetta per l’estate

Per preparare la crema di latte, si dovrà sciogliere l’amido di mais in un pentolino con un poco di latte, eliminando così tutti i grumi e infine aggiungendo il resto del latte, lo zucchero e la vaniglia, si porterà ad ebollizione continuando a mescolare con un cucchiaio di legno.

Quando si raggiunge il bollore, la crema andrà cotta per un minuto e poi tolta dal fuoco e trasferita in una ciotola e coperta con una pellicola trasparente che sarà a diretto contatto con la superficie della crema.

La crema si potrà preparare anche un giorno prima, quando si mette a colare lo yogurt e in questo caso, dopo essere raffreddata andrà conservata in frigorifero.

Per preparare un ottimo tiramisù, si dovrà unire in una ciotola, la crema di latte di mandorle, lo yogurt colato, la panna di riso e la crema di mandorle. Con una frusta elettrica si miscelerà tutto fino ad ottenere una crema omogenea e liscia.

A questo punto si potrà assemblare il tiramisù. Si bagneranno i biscotti nel caffè e si porranno in doppio strato in una teglia. Ricoprire il primo strato di biscotti con la crema, spolverizzare con il cacao, riporre il secondo strato di biscotti imbevuti con il caffè, versare il secondo strato di crema e spolverizzare di cacao.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cheesecake fredda vegan: tutta la golosità di cocco e cioccolato

Riporre la teglia con il tiramisù in frigorifero per almeno due ore prima di servirlo. Un classico della pasticceria, in una versione unica e priva di ingredienti di origine animale, perfetta per i vegani, ma anche per chi è allergico alle uova. Scopri come preparare una buonissima crostata vegana di fragole con crema al limone.