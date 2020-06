Cactus porta fiori con una bottiglia -VIDEO

Un delizioso progetto di riciclo creativo, un cactus porta fiori realizzato utilizzando una bottiglia di plastica.

Se amate il riciclo creativo e la possibilità di regalare una seconda vita ad oggetti destinati al macero, ecco come realizzare un bellissimo cactus porta fiori con una bottiglia di plastica. Un progetto davvero originale, grazioso e divertente da realizzare.

Scopriamo passo dopo passo, come poter creare questo bellissimo cactus porta fiori in modo divertente ed economico. Un progetto che piacerà senza nessun dubbio ai grandi ma soprattutto ai bambini. Se ami il riciclo creativo scopri come realizzare una scatola per il cucito con i cartoni delle uova.

Come realizzare il cactus porta fiori con una bottiglia di plastica | il video tutorial

Per realizzare il cactus porta fiori con una bottiglia di plastica, avrete bisogno di:

bottiglia di plastica

fogli di giornale

nastro carta

colla vinilica

colori a tempera

pennello

Per prima cosa si dovrà modellare il foglio di giornale come un ‘ramo’ del cactus e si incollerà al lato della bottiglia con il nastro carta. Si farà lo stesso con l’altro foglio di giornale.

La bottiglia andrà foderata tutta ricoprendola con pezzettini di giornale e colla vinilica secondo la tecnica del decoupage. Poi si colorerà tutto il cactus con la tempera verde utilizzando un pennello. Con la tempera gialla si dovranno tracciare delle linee sottili lungo tutto il cactus.

Sull’estremità di ogni ramo del cactus si potranno incollare dei fiorellini di carta o di altro materiale. La bottiglia potrà essere riempita con dell’acqua e servire da porta fiori freschi oppure tenuta chiusa con il suo tappo originale per essere un cactus ornamentale molto originale. Scopri come realizzare dei segnaposto con i fiori di carta.