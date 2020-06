Decorazione estiva con candela e conchiglie -VIDEO

Una decorazione estiva davvero graziosa con candela e conchiglie che potrà essere utilizzata come centrotavola e come regalo fai da te.

L’estate sta arrivando e creare delle decorazioni a tema, sarà divertente, rilassante e ci regalerà la possibilità di decorare la nostra casa in modo originale, creare un progetto creativo con le conchiglie raccolte in spiaggia e anche di fare un dono speciale ad una persona cara.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Borsa mare fai da te con rete da giardinaggio -VIDEO-

La decorazione estiva con candela e conchiglie sarà semplice da confezionare e di grande effetto. I colori del mare e la luminosità la renderanno unica. Se ami il fai da te, scopri come realizzare una ghirlanda tropicale origami.

Come realizzare la decorazione estiva con candela e conchiglie | il video tutorial

Per realizzare la decorazione estiva con conchiglie e candela, avrete bisogno di:

1 candela azzurra

colla vinilica

feltro azzurro o blu

feltro bianco

glitter

forbici

colla a caldo

cordoncino

conchiglie

stella marina

perle

sassolini simil vetro

nastro in organza azzurro

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cassetta fai da te con scatola di scarpe -VIDEO-

Per prima cosa, si dovrà decorare la candela con tante onde brillanti. Si disegneranno delle onde con la colla vinilica e poi si cospargeranno con il glitter. Si lascerà asciugare la candela.

Poi si dovrà tagliare una base tonda di feltro azzurro e una volta tagliata si taglierà una striscia di feltro lunga quanto la circonferenza inferiore della candela. Con la colla a caldo si incollerà il cerchio sulla base tonda.

Con il feltro bianco, si potranno ricavare dei coralli, tagliandoli con le forbici e si potrà iniziare la decorazione con le conchiglie e gli altri elementi marini. Per applicare le decorazioni si utilizzerà la colla a caldo. Assieme alle conchiglie e ai coralli, si applicherà un cordoncino intorno alla candela e la decorazione sarà resa preziosa con delle perle e dei sassolini colorati.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Orecchini in stile tropicale fai da te -VIDEO-

Un nastro di organza verrà applicato in una spirale che ricorderà le onde del mare e la decorazione sarà pronta per regalare quel tocco di colore e eleganza alla nostra casa. Scopri come realizzare una decorazione da parete con le piume di carta.