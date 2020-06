Smalti estate 2020 | Ecco le 10 tendenze più cool per le unghie

L’estate si avvicina e con il suo arrivo anche le nostre unghie si adattano alla nuova stagione. Quali sono i colori più cool da sfoggiare nell’estate 2020? Scopriamolo insieme.

Il 21 giugno entrerà ufficialmente l’estate e con il suo arrivo anche le nostre unghie si adatteranno alla bella stagione. In questo periodo, infatti, tutte ci iniziamo a chiedere quali saranno i colori più cool di smalto da sfoggiare.

In estate siamo tutte un po’ più abbronzate e quindi possiamo osare anche con colori che inverno non ci verrebbe in mente di indossare, come i fluo o il total white.

Ma quali sono le tendenze più cool per l’estate 2020? Se ancora non avete realizzato quali smalti comprare per andare al mare o semplicemente per restare in città, vi forniamo una piccola guida con i colori che secondo noi andranno per la maggiore nei prossimi giorni.

Le 10 tendenze più cool di smalti per l’estate 2020

L’estate è alle porte e le nostre mani non possono farsi trovare impreparate all’appuntamento per questo, prima di mettere qualsiasi smalto, il nostro consiglio è quello di curarle con un bella manicure. Qui troverete un link per realizzarla al meglio anche da sole.

Dagli evergreen alle novità di stagione. Ecco la guida con le 10 tendenze di colore di smalto più cool da indossare nell’estate 2020. Se non siete ancora abbronzate iniziamo dai colori must, sempre belli da sfoggiare in qualsiasi stagione. Vediamo le tonalità più adatte.

1) Il rosso è un grande classico e non passa mai di moda. Se dopo un inverno grigio dove vi siete anche un po’ trascurate volete ridare colore alle vostre unghie potete iniziare con un bel rosso acceso. Meglio puntare su tonalità luminose e vibranti come il fragola e i colori aranciati. Questi ultimi si sposano alla perfezione anche con mani abbronzate. Per il rosso scuro, il bordeaux e il vinaccia, invece, aspettiamo il ritorno dell’autunno.

2) Il nude un altro intramontabile. Stiamo parlando di un evergreen sempre attuale. Elegante e facile da indossare, lo smalto dai toni color carne, può essere tranquillamente sfoggiato d’estate. Sia che siate ancora bianche ma ancora più bello su una carnagione olivastra e che si inizia a dorare, i colori neutri doneranno a tutte. In questo caso le tonalità sono infinite, come fare a scegliere quello giusto? Semplice, in base al tono della propria pelle. Rosato per chi è molto bianca quasi diafana. Beige, sabbia, crema e pesca per pelli medie. Mentre per pelli più scure vanno bene tutte le tonalità di beige e marrone chiaro, il talpa e i rosa scuri come il malva.

3) In estate un colore irrinunciabile è il fucsia. Andrà bene in tutte le sue declinazioni, purché sia steso ad hoc e abbia un effetto glossy e luminoso. Con questo colore deciso non passerete di certo inosservate.

4) Per rimanere in tema di rosa un colore che saprà davvero stupirvi con il suo effetto candy è il rosa barbie. Adatto non solo alle giovanissime ma anche a tutte quelle che sapranno portarlo con disinvoltura. Con un filo di abbronzatura risulterà bellissimo e davvero glamour.

5) Non solo rosa ma i colori pastello, in generale, saranno tutti in voga nella bella stagione. Dal verde mente al lilla, dal celeste al giallo tenue. Dal pesca al tiffany. Una scelta bon ton che saprà valorizzare anche le unghie più corte, purché ben curate. Quale momento migliore se non l’estate per provarli tutti?

6) E poi quest’anno il colore da sfoggiare è il classic blue eletto colore dell’anno secondo Pantone, scelto da molte già in primavera. Questa nuance si riconferma anche per l’estate e sarà uno dei colori più glam per gli smalti estivi. Adatto a tutte le occasioni, il classic blue è una scelta elegante che saprà adattarsi alle vostre diverse mise, dall’abito da sera al costume da bagno. Con un finish effetto metallico sarà più azzeccato per la sera mentre con la finitura lucida andrà benissimo di giorno.

7) Un altro classico che torna in estate è il corallo. Perfetto sulle mani abbronzate. Eletto colore dell’anno, secondo Pantone nel 2019, il corallo torna anche quest’anno ed è sempre attuale. Declinato in tutte le sue tonalità, il corallo è un colore tipicamente estivo, dall’effetto sempre glamour. Con la finitura super glossy valorizzerà ancora di più la vostra manicure.

8) Il total white. Una scelta azzeccata con le mani dorate. Il bianco, infatti, saprà esaltare al massimo la vostra abbronzatura e creerà un effetto super trendy. Il segreto sarà però applicarlo alla perfezione evitando le striature. Per la tonalità potrete spaziare dal bianco lattiginoso al gesso. Se lo volete glossy alla fine stendete una mano di lucido altrimenti lasciatelo così com’è se preferite l’effetto mat.

9) I colori fluo. Le nuances effetto neon fanno sempre estate. Vanno bene tutte le tonalità vibranti del giallo lime, del verde, dell’arancio e del rosa fucsia. Basta che l’effetto sia quello di un evidenziatore. È questa la stagione dove potrete sbizzarrirvi con questi colori. Approfittatene ora perché finita l’estate dovrete metterli da parte.

10) Infine, l’ultima tendenza di stagione è quella di abbinare tre o quattro gradazioni differenti di smalto ton sur ton per donare movimento. Perfetto sarà il mix e match con le varie tonalità di rosa ma anche con altri colori come le varie gradazioni di lilla oppure con le nuance più neutre. A voi la scelta.