Fai da te | ghirlanda tropicale origami -VIDEO

Una graziosa e coloratissima ghirlanda in stile tropicale realizzata con la tecnica dell’origami. Un progetto creativo economico ma di grande effetto.

Se amate esprimere voi stessi con il fai da te e i progetti creativi, scopri come realizzare una meravigliosa ed originale ghirlanda in stile tropicale, perfetta per l’estate e per inserire un tocco di colore in casa.

Un progetto creativo realizzato completamente in carta e con la raffinata tecnica dell’origami. Una ghirlanda che potrà essere anche un regalo fai da te unico. Se ami la carta scopri come realizzare una lampada di carta da appendere.

Come realizzare una ghirlanda in stile tropicale origami | il video tutorial

Per realizzare la ghirlanda tropicale origami, avrete bisogno di:

base per ghirlanda in ferro

carta crespa verde

cartoncino verde

carta colorata

bastoncino di legno

mollettina

fiori

colla vinavil

colla a caldo

forbici

Per prima cosa si dovrà ricoprire il cerchio con la carta crespa verde. Si taglierà una striscia lunga di carta crespa e dopo averla cosparsa con la colla vinavil la si arrotolerà attorno alla base per ghirlanda in ferro.

Poi si dovrà incollare il bastoncino di legno sulla ghirlanda con due punti di colla a caldo. Poi la ghirlanda potrà essere decorata con foglie e fiori. Le foglie in stile tropicale andranno ritagliate dal cartoncino verde, mentre i fiori dalla carta colorata. (Esistono moltissimi tutorial per realizzare fiori di carta in origami).

Gli elementi decorativi potranno essere applicati sulla ghirlanda in modo creativo e incollati con la colla a caldo. Il protagonista assoluto della ghirlanda è il piccolo pappagallino che potrà essere realizzato, seguendo tutte le indicazioni nel video tutorial.

Alla ghirlanda, potrà essere attaccato il pappagallino con una mollettina di legno che porterà un messaggio scritto su della carta colorata. L’effetto finale sarà davvero grazioso, colorato e meravigliosamente estivo. Scopri come realizzare un aquilone porta fermagli.