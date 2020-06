Al Bano Carrisi fa chiarezza sulla pensione: “Mai pianto miseria, ma …”

Al Bano Carrisi, dopo alcune polemiche in cui si è ritrovato protagonista a causa di sue recenti affermazioni in merito alla pensione che percepisce, ha deciso di fare chiarezza. Ecco cosa ha detto il compagno di Loredana Lecciso.

Al Bano Carrisi negli scorsi giorni è stato il protagonista indiscusso di alcune polemiche relative ad una sua recente dichiarazione in merito alla pensione che percepisce da qualche tempo. L’ex marito di Romina Power aveva dichiarato di percepire soltanto 1470 euro al mese. La dichiarazione, come anticipato, ha creato non poco scalpore, in quanto si accompagnava ad una protesta in cui il cantante non saprebbe come arrivare a fine mese.

Ai microfoni di Adnkronos, il compagno di Loredana Lecciso ci ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito, affermando che le sue parole sono state totalmente fraintese e riportate in modo errato.

Al Bano si è lamentato della sua pensione, in quanto ha versato una somma assai maggiore di contribuiti in passato, quindi gli spetterebbe una cifra più alta di quella che percepisce. Inoltre il Leone di Cellino San Marco ci ha tenuto a precisare che non si è assolutamente lamentato di piangere miseria, ma soltanto che se dovesse fare affidamento unicamente sulla sua pensione non saprebbe come aiutare tutte le famiglie che lavorano alla sua azienda. Azienda che fortunatamente va bene.

“Le mie parole sono state totalmente strumentalizzate ed estrapolate dal contesto in cui sono state dette” ha precisato Al Bano Carrisi sulla sua pensione. “Io ho versato somme assai più grandi e qualcuno ha addirittura ipotizzando che io mi stessi lamentando che sarei finito in miseria entro un anno” ha proseguito il cantante. “Non ho mai detto queste, non ho mai pianto miseria quando l’ho vissuta figuriamoci ora che, grazie a Dio, non mi manca nulla”.

Al Bano Carrisi precisa: “La mia azienda va bene, non ha risentito della crisi del coronavirus”

Al Bano Carrisi ci ha tenuto a precisare, inoltre, che la sua azienda vinicola procede a gonfie vele e che fortunatamente non ha risentito dalla crisi dovuta all’emergenza del coronavirus in Italia. Il compagno di Loredana Lecciso ci ha tenuto a ribadire questo concetto non per spavalderia, ma perché grazie alla sua azienda riesce a far percepire uno stipendio fisso ad oltre 50 famiglie, che senza non saprebbero dove sbattere la testa in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo.

“Non avevo nessuna intenzione di offendere qualcuno” ha subito precisato l’ex marito di Romina Power. “La mia azienda prosegue a gonfie vele e fortunatamente non ha risentito dell’emergenza del coronavirus” ha proseguito il cantante, che ieri è stato protagonista di alcune precisazioni di Loredana Lecciso. “Grazie a quell’attività, ci sono oltre 50 famiglie a cui è garantito uno stipendio con cui andare avanti” ha precisato.

Al Bano Carrisi ha smentito la crisi economica, facendo notare come le sue precedenti dichiarazioni siano state totalmente fraintese.