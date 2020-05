Degli originali e graziosi gufi porta fortuna realizzati riciclando dei tappi tappi di latta di dimensioni e colori differenti e altri materiali di riciclo.

Il riciclo creativo è un’inesauribile risorsa di creatività che permette di regalare una seconda vita a tantissimi oggetti che altrimenti sarebbero destinati al macero. I tappi di latta, sono tra gli elementi che vengono gettati nella spazzatura ogni giorno. Se invece si tenessero da parte, potrebbero essere utilizzati per creare dei bellissimi e colorati gufetti.

Scopriamo come realizzare i gufi porta fortuna con tanti colorati tappi di latta di diverse misure e altri semplici ed economici materiali, facilmente reperibili in casa. Se ami il fai da te, scopri come realizzare un porta smartphone da tavolo a forma di donut.

Come realizzare i gufi porta fortuna con i tappi di latta | il video tutorial

Per realizzare il gufo porta fortuna con i tappi di latta, avrete bisogno di:

tappi di latta

bottoni

carta fantasia

filo di ferro

cordoncini

bastoncini di legno

pirottini di carta

colla a caldo

taglierino

forbici

colla vinilica

cartoncino rosso (piccolo pezzo)

cartoncino naturale

Per prima cosa, si dovranno praticare dei fori sui bordi dei tappi e ricoprirli con la carta fantasia, incollando il cerchio di carta con la colla vinilica. Incolllare i tappi più piccoli uno dentro l’altro per creare gli occhi del gufo usando i bottoni per creare la pupilla. Tutti gli elementi andranno incollati tra loro con la colla a caldo.

Incollare due metà di un bastoncino in legno al posto delle sopracciglia e un triangolino di carta rossa al posto del becco. Creare le zampine con due pezzi di cartoncino disegnandole come indicato nel video e incollarle. Piegando due pirottini per dolci si potranno ottenere delle bellissime ali.

Per ultimo si potrà passare sul foro praticato sul lato del tappo di metallo dello spago per poter appendere il gufo. Si potranno creare tanti bellissimi gufi colorati da regalare come porta fortuna. Non perdere il tutorial per creare una bellissima decorazione da parete con le piume di carta.