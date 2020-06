Segnaposto con fiori di carta -VIDEO

Ecco come realizzare dei raffinati, colorati ed originali segnaposto con fiori di carta, perfetti per rendere meravigliosa la tavola di primavera.

Dei bellissimi segnaposto con i fiori di carta, semplici e divertenti da realizzare che potranno rendere unica la tavola di primavera, o meglio ancora per decorare la tavola in occasione di una cerimonia primaverile.

Un manufatto di grande effetto ma economico e perfetto da far realizzare ai bambini, che dovranno impegnarsi a ricercare tante immagini di fiori su giornali e riviste. Scopriamo come realizzarli.

Come realizzare i segnaposto con fiori di carta | il video tutorial

Per realizzare i segnaposto con i fiori di carta, avrete bisogno di:

vecchie riviste

cartoncino

tappo di media grandezza

colla

matita

forbici

Per prima cosa si dovranno sfogliare delle riviste e ritagliare tutti i fiori di carta in primo piano che si troveranno. Si potranno ritagliare anche le foglioline verdi.

Poi si dovrà disegnare e ritagliare la sagoma tonda su un cartoncino che potrà essere bianco o colorato. A questo punto, una volta ritagliati tutti i tondi in cartoncino, si potranno decorare, incollando sopra i fiori ritagliati dalle riviste. La decorazione potrà essere applicata solo da una parte o tutta intorno al tondo.

Nella porzione di cartoncino lasciata libera dalla decorazione si potrà scrivere il nome del commensale con delle matite colorate o dei pennarelli. L'effetto finale sarà davvero grazioso e la spesa per realizzarli praticamente nulla.