Makeup completo con soli 3 prodotti -VIDEO

Come creare un makeup veloce, completo e perfetto utilizzando soltanto tre prodotti. Scopriamo come realizzarlo.

Il ‘tono su tono’ è una delle tendenze makeup dell’estate 2020, una modalità di trucco al quale non rinunciare, sopratutto per la facilità nel realizzarlo.

Creare un makeup completo viso, occhi e labbra con soltanto 3 prodotti si può e a dimostrarlo in un esaustivo video è stata la bravissima e amatissima truccatrice Clio Makeup. Un viso luminoso, uno sguardo magnetico e un sorriso irresistibile realizzato in pochi minuti, scopriamo come. Se ami il makeup scopri come realizzare un trucco anti afa.

Makeup completo e veloce con solo 3 prodotti | il video tutorial

Per realizzare il makeup con soli 3 prodotti, avrete bisogno di:

1 correttore liquido

1 rossetto

1 mascara

pennello angolato per occhi

spugnetta per makeup

crema idratante

Realizzare un makeup completo con solo 3 prodotti e in modo molto veloce è davvero possibile. Ecco come procedere nell’applicazione dei prodotti:

Per prima cosa si dovrà utilizzare un correttore liquido che potrà essere miscelato ad un poco di crema idratante per il viso e applicato come una sorta di crema colorata. Una volta creata una base compatta, si potranno mimetizzare imperfezioni e occhiaie applicando il correttore puro e picchiettandolo con le dita o con una spugnetta per makeup.

Il trucco occhi sarà realizzato mettendo in risalto la rima palpebrale, applicando il mascara come un eyeliner, in una linea sottile prelevata ed applicata sulla rima palpebrale superiore con un pennello angolato per occhi. Il makeup per gli occhi poi, sarà completato applicando il mascara sulle ciglia come di consueto.

Il tocco di colore su guance e labbra, sarà dato dal rossetto, che scelto in una tonalità abbastanza calda e naturale, potrà essere picchiettato sulle gote, regalando un immediato colorito sano e fresco, e poi sulle labbra, per incorniciare il più bel sorriso.

Per un ritocco veloce, questi tre prodotti potranno essere portati sempre in borsetta. Un makeup perfetto per chi ama l’effetto naturale e per le giovanissime. Scopri come realizzare un perfetto makeup da spiaggia.