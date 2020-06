I fagiolini, si prestano alla preparazione di diverse ricette, non solo come contorni, anche per condire un piatto di pasta. Scopri le ricette.

I fagiolini, sono molto appezzati in cucina, perchè si prestano a diverse preparazioni, non solo come contorno. Sono caratterizzati da un colore di verde intenso o addirittura viola dipende dalla varietà, presentano dei semi interni, che sono disposti longitudinalmente. I fagiolini non si trovano tutto l’anno, ma in estate, ma potete tranquillamente trovarli in scatola o surgelati.

Contengono diversi nutrienti, che apportano benefici all’organismo, inoltre contengono gli antiossidanti, molto utili per il nostro organismo, ci proteggono dall’azione dei radicali liberi. Proteggono la vista e la pelle dall’invecchiamento precoce, inoltre apportano benefici per il cuore e per la circolazione e ci proteggono dalle infiammazioni.

Scopriamo come utilizzarli, non solo come contorno.

Ricette da preparare con i fagiolini:semplici e gustose

I fagiolini, un alimento della stagione estiva, si presta a diverse preparazioni, dai finger food ai contorni. Si possono preparare diverse ricette gustose, scopri le ricette di Che Donna.it.

1.Fagiolini lessi con olio e limone

I fagiolini lessi con olio e limone, si preparano facilmente, inoltre sono un contorno molto salutare, perfetto per accompagnare qualsiasi secondo piatto. Un contorno molto versatile, infatti potete utilizzarli per arricchire una golosa insalata, oppure da servire con le patate bollite. Basta aggiungere un pò di limone, olio delle olive verdi e il gioco è fatto! Una ricetta facile e perfetta per chi vuole preparare un contorno leggero e salutare, perfetta anche se seguite una dieta ipocalorica.

Ingredienti per 4 persone

500 g di fagiolini

sale q.b.

succo di 2 limoni

olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a pulire i fagiolini, eliminate le estremità, poi lavateli sotto acqua corrente fredda. Trasferiteli in una pentola con abbondante acqua calda, e lasciate cuocere per circa 20 minuti, si dovranno ammorbidire. Poi procedete a scolarli e lasciateli raffreddare bene. Condite con il succo dei limoni, olio extra vergine di olive e un pò di sale.

2- Fusilli con fagiolini: un piatto semplice, ma gustoso

I fusilli con i fagiolini, un primo piatto semplice, ma l’aggiunta di peperoncino, rende questo piatto davvero particolare.

Ingredienti per 4 persone 400 g di fusilli

4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

sale q.b.

peperoncino

1 spicchio di aglio

200 g di fagiolini

pecorino stagionato grattugiato

Preparazione

Per preparare questo primo piatto, iniziate a a pulire i fagiolini, eliminate le estremità, poi lavateli sotto acqua corrente fredda. Tagliateli a metà, poi lasciateli cuocere in una pentola con abbondante acqua salata per circa 10 minuti. Scolateli e lasciateli raffreddare in acqua fredda, così mantengono il loro colore verde e brillanti. In una padella mettete uno spicchio di aglio intero e l’olio extra vergine di oliva, lasciate soffriggere un pò, aggiungete l’olio extra vergine di oliva, poi aggiungete il peperoncino, i fagiolini, il sale e un pò dio acqua. Lasciate cuocere per un paio di minuti con coperchio. Riempite una pentola con abbondante acqua salata, lasciate cuocere i fusilli, per il tempo di cottura indicato sulla confezione, scolateli al dente e trasferiteli nella padella con i fagiolini. salateli in padella e servite nei piatti, se volete spolverate un pò di pecorino grattugiato.

3. Muffin con fagiolini e ricotta: soffici e irresistibili

I muffin con fagiolini e ricotta, sono un finger food che si preparano senza alcuna difficoltà e in poco tempo. Perfetti da servire come antipasto a cena, quando avete ospiti, il successo è garantito, anche per una cena improvvisa, perchè non vi porteranno via molto tempo. Ingredienti 200 g di fagiolini

150 g di ricotta

30 g di prosciutto cotto

2 uova

260 g di farina

1 bustina di lievito

100 ml di latte

70 g di parmigiano

20 g di burro

basilico q.b.

1 rametto di timo

sale fino q.b.