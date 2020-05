Scopri 5 contorni da preparare in padella in pochissimo tempo e con semplici ingredienti, per accompagnare diversi secondi.

Con verdure e ortaggi si possono preparare diversi contorni e non solo, in cucina basta solo un pò di fantasia e tempo. Ci sono ricette che richiedono tempi più lunghi per la preparazione e cottura.

Ma noi vi proponiamo diverse ricette di contorni da preparare a casa con pochi ingredienti che non richiedono tempo e le verdure vengono cotte in padella. Sono ricette perfette per chi ha sempre tanti impegni e non vuole rinunciare a contorni salutari.

Contorni in padella: gustosi, facili e veloci

Le ricette che vi proponiamo per preparare i contorni in padella si preparano con peperoni, zucca, finocchi, spinaci e patate.

I peperoni sono verdure davvero saporite, che si prestano alla preparazione di diversi contorni, inoltre sono ricchi di sostanze nutritive, come antiossidanti che apportano benefici al nostro organismo. Rallegrano i piatti grazie ai colori vivaci.

Gli spinaci anche essi apportano tantissimi benefici, ricchi in sostanze nutritive, li potete acquistare freschi dal mese di ottobre ad aprile, oppure fuori stagione li troviamo nel banco dei surgelati. Sono molto apprezzati gli spinaci in cucina, perchè si prestano alla preparazione di diverse ricette. Inoltre, gli spinaci hanno molte proprietà benefiche, aiutano la digestione, rafforzano il sistema immunitario.

La zucca invece è un ortaggio molto consumato in cucina, però non tutti la utilizzano per la preparazioni di contorni. Spesso ci mentano in primi piatti o zuppe. Ma noi vi stupiremo con una ricetta sfiziosa e insolita. E’ un ortaggio poco calorico, quindi consigliato per chi segue una dieta ipocalorica, inoltre contiene sostanze nutritive che apportano diversi benefici al nostro organismo come: favorisce la regolarità intestinale, stimola la diuresi, abbassa il colesterolo cattivo. Le patate sono tra gli alimenti più consumati e conosciuti al mondo, rispetto ad altre verdure ed ortaggi si conservano a lungo solo se vengono conservate in modo corretto. Si possono cucinare in diversi modi. Infine i finocchi sono ortaggi da una consistenza croccante e con un sapore leggermente dolce, perfetti da gustare sia cotti che crudi. Ricchi di sali minerali come il potassio e vitamine, soprattutto quelle che appartengono al gruppo B.

Noi di CheDonna.it, vi proponiamo 5 contorni diversi, che si preparano con semplici ingredienti, scopriamo quali.

1- Spinaci filanti: semplici e veloci

Gli spinaci filanti sono un contorno facile e veloce da preparare, perfetto da servire quando non avete molto tempo a disposizione, da dedicarvi ai fornelli. Per preparare questo contorno abbiamo utilizzato gli spinaci freschi, ma se non è la loro stagione o volete ridurre i tempo di preparazione, potete sostituirli con quelli surgelati. Occorrono circa 8 cubetti, poi potete aggiungere qualche altro formaggio come la provola, se volete dare un sapore più deciso.

Ingredienti per 2 persone

500 g di spinaci freschi

2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

1 cucchiaio di pecorino romano

125 g di fior di latte

20 g di burro

sale fino

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziate a pulire gli spinaci, dovete eliminare le foglie macchiate e secche, poi lavateli sotto acqua corrente fredda e fateli sbollentare in una pentola con un pò di acqua.

Non appena saranno cotti, scolate bene, nel frattempo, tagliate a dadini il fior di latte e mettete in una ciotolina.

In una padella, aggiungete una noce di burro, gli spinaci sgocciolati, il parmigiano e il pecorino entrambi grattugiati, girate e aggiungete il fior di latte. Con un cucchiaio di legno, amalgamate bene tutti gli ingredienti, spegnete e servite nei piatti e gustate caldo.

2- Patate in umido: morbide e gustose

Le patate in umido sono una ricetta semplice e veloce da preparare, perfette per accompagnare secondi piatti di carne, pesce e formaggi.

Potete gustarle calde in inverno e fredde in estate.

Ingredienti

1 kg abbondante di patate

300 ml di passata di pomodori

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale fino q.b.

1 mazzetto di prezzemolo

basilico

1 cipolla bianca

Preparazione

Per preparare questa ricetta semplice, ma gustosa, iniziate a sbucciare le patate e lavatele bene sotto acqua fredda corrente. Tagliatela a dadi grandi e trasferitele in una padella ampia, aggiungete l’olio la cipolla tagliata a fettine, le foglie di prezzemolo sminuzzate. Versate la passata di pomodoro e il sale e lasciate cuocere a fiamma bassa. Durante la cottura aggiungete un pò di acqua tiepida per evitare che le patate si possano attaccare, proseguite la cottura per 40 minuti. Giratele con delicatezza per evitare che si sfaldano, poi spegnete e servite subito. Potete rendere questo piatto ancora più gustoso aggiungendo qualche cucchiaio di stracchino.

3- Finocchi con mozzarella: filanti e croccanti

I finocchi con mozzarella si preparano in padella e si lasciano rassodare in forno, è un contorno facile e veloce, basta davvero poco tempo. Potete servire questo piatto con salumi o formaggi, ma anche gustarli così con qualche fettina di pane. Quello che rende questo piatto davvero gustoso è la besciamella che deve essere omogenea e cremosa, il segreto sta nell'aggiungere il latte a temperatura ambiente. I finocchi è un ortaggio molto versatile, perfetti da consumare sia cotti che crudi. Inoltre sono ricchi di sali minerali come il potassio e vitamine, soprattutto quelle che appartengono al gruppo B. Scopriamo come realizzare questa ricetta. Ingredienti per 4 persone

4 finocchi medi

20 g di burro

100 g di Parmigiano grattugiato

30 g di farina 00

1 bicchiere di latte

4 uova

1 spicchio d’aglio

peperoncino q.b.

1 pizzico di noce moscata

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziate ad pulire i finocchi, eliminando le foglie esterne più dure, poi apriteli e tagliateli a listarelle sottili. Lavateli sotto acqua corrente e lasciateli scolare in uno scolapasta, poi trasferite in un tegame, ricoprite di acqua, aggiungete uno spicchio d’aglio spellato e un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva. Lasciate cuocere per circa 10 minuti, il tempo necessario che si ammorbidiscono un pò. In un tegame, mettete il burro, poi spegnete la fiamma, aggiungete la farina setacciata e versate nel tegame.

Mescolate bene fino ad ottenere un composto cremoso, poi accendete la fiamma ed aggiungete un pò alla volta il latte, mescolando sempre, in questo modo si evita la formazione di grumi. Grattugiate un pò di noce moscata e fate addensare la besciamella a fiamma bassa, in una ciotola ampia mettete i tuorli d’uovo con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe, aggiungete quindi i finocchi ben sgocciolati, senza lo spicchio d’aglio.

Versate la besciamella, in una ciotola a parte, montate gli albumi a neve ferma ed unite al resto degli ingredienti, dovrete mescolare dal basso verso l’alto. Trasferite il tutto in una teglia e lasciate cuocere in forno a 180° per 25-30 minuti, il tempo necessario che si formi la crosta in superficie.

4- Zucca con stracchino: delicata e saporita