Il timballo di zucchine al forno con formaggi è un contorno gustoso, filante e irresistibile, si prepara facilmente e senza besciamella, scopriamo come.

Il timballo di zucchine al forno, è una ricetta semplice, si può servire sia come contorno che antipasto sfizioso, da servire con formaggi e salumi, perfetto sia tiepido che freddo. Si presta a diverse varianti, magari aggiungendo del sugo, la besciamella, oppure altri salumi come prosciutto cotto, pancetta e mortadella.

Le zucchine sono verdure che contengono sostante nutritive utili per il benessere del nostro organismo come: il potassio, l’acido folico, la vitamina E e la vitamina C. Scopriamo come preparare un contorno un pò più elaborato, con formaggi e fesa di tacchino seguendo la nostra ricetta passo passo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Melanzane | 15 semplici ricette dagli antipasti ai contorni

Timballo di zucchine al forno

Il timballo si può preparare anche la mattina e riscaldarlo all’occorrenza se gradite servirlo tiepido, un piatto che delizierà tutti i commensali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gateau di zucchine al forno | una variante al classico gateau di patate

Ingredienti per 4 persone

5 zucchine

140 g di fesa di tacchino

5 fettine di provola affumicata

3 fettine di mozzarella

parmigiano grattugiato q.b

pecorino romano grattugiato q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

pepe nero q.b.

sale q.b.

Preparazione

Per iniziare a preparare questo contorno, lavate ed eliminate l’estremità delle zucchine, poi le tagliate a rondelle sottili. Prendete una teglia rotonda e distribuite l’olio extravergine di oliva, poi create un primo strato di zucchine, dovete distribuirle in modo omogeneo, che va a coprire tutta la base. L’importante è non lasciare buchi vuoti, aggiungete un pò di sale e pepe, poi aggiungete un filo d’olio, una spolverata di parmigiano e pecorino grattugiato e la provola e la mozzarella a cubetti. Distribuite la fesa di tacchino a pezzetti. Coprite con un altro strato di zucchine, di nuovo i formaggi e la fesa, continuate fino ad esaurire gli ingredienti. Terminate con le zucchine e i formaggi grattugiati, la mozzarella, la provola, distribuite un filo di olio e infornate a 180° per 20 minuti. La superficie si dovrà dorare, terminata la cottura sfornate e servite tiepido.

Timballo di zucchine al forno | La ricetta – VIDEO