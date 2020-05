Si può realizzare un trucco viso, anche indossando la mascherina. Ma quali sono i prodotti make up da utilizzare? Scopriamo

In seguito all’ultimo decreto, in cui sono specificate le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19, anche nella cosiddetta “fase due” è obbligatorio indossare la mascherina.

Nonostante il numero di contagi si stiano abbassando, non bisogna sottovalutare questa fase, si deve sempre prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus. L’uso della mascherina è importante, in quanto aiuta a limitare la diffusione del virus, anche se buona parte del viso è coperto, si può sempre ricorrere al make up.

Ma come si sfoggiare un make up impeccabile indossando la mascherina? Noi di CheDonna.it vi diamo tutti i consigli per farlo facilmente.

Come preparare il viso prima di truccarsi

L’uso delle mascherine è obbligatorio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, anche in questa seconda fase.

Dal 4 maggio, inizia la vera e propria Fase 2, riapriranno diverse attività e non solo ci potranno essere le ricongiunzioni familiari. Tante donne riprenderanno le attività lavorative, quindi dovranno sempre essere in bella forma e soprattutto non può mancare il trucco. Ma indossando la mascherina come si può realizzare un make up perfetto?

Si deve focalizzare l’attenzione solo sugli occhi, visto che la parte sottostante del viso è completamente coperta dalla mascherina. Scopriamo quali prodotti del make up vi occorrono per sfoggiare sempre un trucco perfetto:

ombretto

eyeliner

mascara

matita sopracciglia

E’ consigliabile non applicare fondotinta e blush, per evitare di macchiare la mascherina, tra l’altro non avrebbe senso utilizzarli visto che non si notano del tutto.

Quando si indossa la mascherina, la maggior parte del viso è coperto, quindi la pelle non ha una buona ossigenazione, bisogna evitare di coprire troppo la restante parte del viso con il trucco. Quindi non esagerate!

Prima di truccarsi si deve preparare il viso per garantire un risultato perfetto.

1. Detersione del viso: deve essere fatta quotidianamente con prodotti specifici al tipo di pelle, quindi prima di truccarsi. Il viso deve essere sempre ben deterso, così da mantenere la corretta funzionalità cutanea. Inoltre si va ad eliminare le impurità della pelle, è sarà pronta per essere truccata.

2. Crema idratante viso: dopo la detersione del viso, si deve idratare bene, utilizzando sempre prodotti specifici e poco aggressivi. Prima di truccarsi è fondamentale, applicare una crema, per evitare che si possa seccare il trucco.

Adesso è il momento di passare al make up, scopriamo come.

Trucco viso indossando la mascherina

Dopo aver preparato la pelle del viso, è il momento di truccarsi, ecco come seguendo i nostri consigli.

1. Correttore: non potendo applicare il fondotinta, ma si può creare una base molto leggera, con il correttore, magari coprendo qualche piccola imperfezione che si nota anche con la mascherina. Ma le donne o le adolescenti che hanno una pelle perfetta possono evitare. Scegliete un correttore dalla texture leggera ma luminosa, il colore va scelto secondo il sottotono della pelle, freddo o caldo e anche nella colorazione giusta per la nostra epidermide. Non applicate troppo correttore, perchè potrebbe far sporcare la mascherina e non è per niente igienico. Utilizzate sempre un prodotto delicato che permette la respirazione.

2. Matita sopracciglia: è un prodotto del make up che non tutte le donne utilizzano, ma è importante prendersene cura per bene, perchè aiuta a definire lo sguardo. Si consiglia di utilizzare le matite di precisione, fatevi consigliare sul colore adatto in base al colore delle vostre sopracciglia.

3. Trucco occhi: dovete focalizzare l’attenzione sugli occhi, si consiglia dei colori di ombretto che donano luminosità al viso. Stendere un primer occhi sulla palpebra mobile e fissa,così da garantire una maggiore tenuta e assicurerà una base neutra sulla quale realizzare il make up. Inoltre si consiglia per un trucco impeccabile e a lunga tenuta se siete tutto il giorno fuori casa.

Il colore di ombretto dipende dal colore degli occhi, in generale si consiglia un trucco semplice, magari giocando con i contrasti.

Occhi verdi e castano chiari: potete scegliere tonalità come il viola e bordeaux.

Occhi scuri e marroni: via libera a tante nuance, tutte sono perfette, anche se le tonalità calde sono sempre quelle da preferire, come color oro e rame, ma potete osare con i toni melanzana e smeraldo.

4. Mascara: è forse il prodotto fondamentale per un bel trucco occhi, se viene applicato in modo curato, e in due strati regalerà uno sguardo indimenticabile. Il colore nero è quello più consigliato, ma potete comunque scegliere delle tonalità diverse come blu, azzurro per le donne dai capelli biondi e castani. Il mascara verde consigliato le donne con capelli rossi e pelle chiara, il viola invece alle donne più giovani.

Il mascara va applicato in modo corretto, si deve iniziare dalla palpebra superiore, tenete lo sguardo verso il basso e partite dalla radice, cercando di prendere tutte le ciglia. Passate poi alla parte inferiore lo sguardo dovrà invece puntare verso l’alto.

5. Eyeliner: come per gli ombretti e mascara, anche il colore nero è quello classico e più utilizzato, ma potete comunque prediligere un eyeliner colorato, se siete al passo con la moda. L’eyeliner esalta ancora di più lo sguardo.