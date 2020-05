Proprio in questi giorni, lo scambio di messaggi tra Jennifer Lopez e Mattew McConaughey, ha mandato in delirio i fan della coppia di attori che ha fatto sognare milioni di spettatori con il film “Prima o poi mi sposo”

Lei, organizzatrice di matrimoni disillusa e ferita da un amore passato, lui, medico appassionato del suo lavoro, fedele alla sua fidanzata ma non più sicuro del suo amore per lei, questi sono stati i ruoli interpretati da Jennifer Lopez e Mattew McConaughey nella pellicola “Prima o poi mi sposo”.



I due personaggi, che si incontrano in un momento cruciale della loro vita, hanno fatto sognare tantissimi telespettatori che si sono immedesimati nella loro storia d’amore. Un amore tenero e puro, quello sbocciato tra Mary Fiore, la wedding planner interpretata appunto dalla cantante e attrice statunitense e Steve, il dottore che deve sposarsi e che si imbatte proprio nella stupenda organizzatrice di matrimoni.

Il finale lo conosciamo tutti e non consideriamo un vero spoiler ricordare che alla fine, sia lui che lei, decidono di non sposare i loro rispettivi compagni, per prestare orecchio al vero amore. Tuttavia, quello che in molti si sono chiesti per anni, è che cosa sia accaduto poi ai due personaggi dopo il lieto fine.

Ebbene, se fino ad ora, il destino di Jennifer Lopez e del bel McConaughey, dopo la loro unione, è stato affidato esclusivamente all’immaginazione degli spettatori, ora invece potrebbe esserci il colpo di scena e potremmo rivedere i due attori di nuovo nei panni dei due protagonisti della pellicola cult.

A suggerire l’idea, sembrerebbero essere stati alcuni messaggi che i due attori si sono scambiati in questi giorni. Messaggi, i loro, intrisi di malinconia nel ricordare la trama del film e intenti a voler ripercorrere un passato che forse non è poi così remoto.

Jennifer Lopez rivestirà di nuovo i panni della wedding planner | L’indiscrezione sul sequel



Quello che ad oggi sembra essere un chiacchiericcio sempre più plausibile, potrebbe un giorno non molto lontano, trasformarsi in realtà e accontentare i milioni di fan già in delirio di fronte alla possibilità di rivedere Jennifer Lopez e Mattew McConaughey nei panni della wedding planner e del pediatra più affascinanti del cinema.

A confermare l’indiscrezione del sequel, basata su uno scambio di messaggi tra i due attori principalmente coinvolti nel film “Prima o poi mi sposo”, ci sarebbe anche un post del settimanale “Chi” che sembrerebbe prestare orecchio a questa voce insistente.



Ovviamente, gli eventuali tempi di produzione non saranno così celeri, vista la crisi mondiale che ci troviamo a vivere, ma già l’idea di rivedere Jennifer Lopez e Mattew McConaughey nei panni di due personaggi molto amati dal pubblico, risulta essere un buon incentivo e dovrebbe bastare per il momento. Tra l’altro, la bella star internazionale è stata costretta a rimandare anche il suo matrimonio a causa del Coronavirus.

Il sequel si farà? Gli indizi fanno ben sperare, per cui non ci resta che aspettare!