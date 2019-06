Chi è Jennifer Lopez? Scopriamo insieme carriera e vita privata di una delle star più seducenti del mondo dello spettacolo.

Soprannome: J.Lo

Data di nascita: 24 luglio 1969

Età: 49 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: Ballerina, Cantante e attrice

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: New York

Altezza: 164 cm

Peso: 59 kg

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi più celebri di oggi e di ieri CLICCA QUI!

Jennifer Lopez film

Per tutti Jennifer Lopez è innanzi tutto una cantante ma negli anni ha saputo mettersi sempre più in mostra come attrice, trasformando le prime sporadiche esperienze in una vera e propria carriera parallela.

Le commedie romantiche sono il genere che più le appartiene e che le ha permesso di recitare accanto ai divi più affascinanti di Hollywood. Ricordiamo ad esempio Out of sight con George Clooney, Shall we dance con Richard Gere, Prima o poi mi sposo con Matthew McConaughey, anche se per quest’ultimo J.Lo ha ricevuto la poco lusinghiera nomination di peggiore attrice ai Razzie Awards.

Sono oltre trenta le pellicole in cui ad oggi Jennifer Lopez ha recitato.

Pur non avendo mai fatto parte di un film che abbia incassato più di 100 milioni di dollari negli Stati Uniti è l’attrice latino americana più pagata di Hollywood.

Jennifer Lopez figli

I due gemelli, Maximilian David e Emme Maribel, sono nati il 22 febbraio 2008 a New York dalla relazione con Marc Anthony.

Adesso poi la famiglia si è allargata ulteriormente con i figli del nuovo compagno, Alex Rodriguez, rendendo la vita di J Lo ancor più impegnativa. Come però spiegato lo scorso anno dalla stessa cantante e attrice, le donne possono veramente fare ogni cosa:

“Bisogna gestire i figli e il lavoro e prendersi cura di se stesse, non è una cosa facile. Le donne, però, sono multitasking: noi possiamo fare di tutto se solo poniamo la nostra mente sull’obiettivo. Sono sinceramente convinta di questo”

Pare infatti che, nonostante i numerosi impegni di una vita frenetica, J Lo sia una mamma più che attenta e presente, “una mamma normalissima” come lei stessa si è più volte definita.

Jennifer Lopez età e altezza

Jennifer Lopez, nata a New York e cresciuta nel malfamato quartiere di Castle Hill, è figlia di David e Guadalupe Rodriguez, immigrati di origine portoricana, lui guardiano notturno e lei casalinga.

Ha inoltre due sorelle: Lynda e Leslie.

Le sue misure sono generose e impeccabili al tempo stesso: 85-56-88.

Cantante, attrice e imprenditrice, ha venduto 80 milioni di dischi in tutto il mondo e ha un patrimonio di 400 milioni di dollari. Lontani sembrano gli inizi in cui lavorava per uno studio di avvocati.

Da sempre alberga in lei l’amore per la danza e il canto. Ha iniziato a seguire lezioni di canto e ballo quando aveva solo cinque anni. Trasferitasi a Manhattan, pur di seguire le lezioni di ballo dormì nello stesso studio in cui faceva pratica. Nel 1988 abbandonò gli studi al college per lavorare come ballerina prima nel tour europeo di Golden Musicals of Broadway e poi in quello giapponese di Synchronicity.

Nel 1987 arrivarono le prime occasioni di lavoro con un ruolo nel film My Little Girl, cantando poi per la band One e ballando con il corpo di ballo dei New Kids On The Block agli American Music Awards.

Jennifer Lopez canzoni

Primo album e subito un grande successo per Jennifer Lopez.

On the 6, trainato dal singolo If you had my love, prende il Nome dal numero del treno che ogni giorno JLo prendeva per andare a Manhattan. L’album ad oggi ha venduto 8 milioni di copie.

Da qui i successi non si conteranno più e Jennifer Lopez produrrà in venti anni di carriera otto album, anticipati da 44 singoli, tutti carichi di successi ad oggi entrati nella leggenda:

1999 – On the 6

2001 – J. Lo

2002 – This Is Me… Then

2005 – Rebirth

2007 – Como ama una mujer

2007 – Brave

2011 – Love?

2014 – A.K.A.

Con i suoi brani J Lo ha vinto l’American Music Award for Favorite Pop/Rock Female Artist del 2003 e American Music Award for Favorite Latin Artist del 2007. Nella sua carriera ha collezionato 4 singoli alle posizioni nº 1 e 10 della Top 10 della Billboard Hot 100 e numerosissimi altri riconoscimenti.

Diverse esibizioni dal vivo, tre tour e un residency show ha avvicinato ulteriormente l’artista al pubblico, oltre naturalmente alla sua parallela carriera televisiva e a una serie di progetti collaterali come la produzione di profumi e l’impegno come testimonial di diversi marchi.

Jennifer Lopez fisico

Un’assicurazione da un milione di dollari per un lato B semplicemente leggendario è tra i dettagli a cui maggiormente si lega la fama di Jennifer Lopez.

Il suo del resto è un corpo tra i più ammirati del jet set e la signora non perde occasione di metterlo in mostra, tra abiti mozzafiato e selfie durante gli allenamenti.

Già perché, per quanto Madre Natura sia stata generosa, Jennifer non i risparmia certo e deve buona parte del suo fisico a tanto duro lavoro.

Il suo personal trainer Tracy Anderson rivelò inoltre qualche tempo fa a People di seguire J LO circa 5 volte a settimana, con allenamenti che possono andare “dai trenta minuti – nel caso in cui venga chiamata dai suoi bambini, perché è sempre presente per loro – fino a un’ora o un’ora e mezza”.

A quanto pare si parte da un “un riscaldamento per la parte superiore del corpo con lei. Facciamo due canzoni senza pesi, poi aggiungiamo 3 libbre (quasi un chilo e trecento grammi) e alcune volte inserisco anche una canzone con 5 libbre (poco più di due chili)”.

Tracy però dalla alla sua allieva anche qualche consiglio alimentare:

“devo farle mangiare cibi salutari perché le serve una buona forza per tutte le cose che fa. È tutto organico ed è tutto ben ponderato, con le proteine bilanciate e molti cibi nutrienti. Tutto è fresco. Non c’è niente di processato, solo della polvere di proteina in un frullato se, un giorno, decidiamo di farlo”.

Nessuna dieta dunque troppo impegnativa ma soprattutto, tanto, tanto allenamento.

Jennifer Lopez coniuge

Senza dubbio l’amore ha avuto nella vita di Jennifer Lopez un ruolo di primo piano.

Ben tre i matrimoni messi a segno dalla focosa bellezza latina: nel 1997 con il cameriere cubano Ojani Noa, poi nel 2001 con il ballerino e coreografo Chris Judd e nel 2004 con Marc Anthony, come lei di origini portoricane, amico e collega di lunga data.

Tra le più chiacchierate relazioni di Jennifer c’è però senza dubbio quella datata 2002 con il divo del cinema Ben Affleck, all’epoca in grandissima ascesa ad Hollywood grazie al ruolo da protagonista in Armageddon. I due divennero in breve tempo la coppia da tabloid per eccellenza ma rimarranno insieme per poco più di due anni: nonostante l’indimenticabile e romantica copresenza nel video della hit di lei, Jenny from the block, la coppia naufragò, secondo i ben informati a causa dei ripetuti tradimenti di lui. Un momento veramente difficile che la cantante impiegò circa due anni per superare.

L’inizio della relazione con Marc Anthony, amico e collega di lunga data con cui aveva duettato anni prima nel brano No me ames, è per Jennifer l’occasione di una vera e propria rinascita. I due condivideranno otto anni d’amore e due figli gemelli, Maximilian ed Emme, oltre a un film, El cantante, datato 2006. la fine della loro relazione venne annunciata dalla coppia su People.

Arriverà poi il momento della relazione con il ballerino Casper Smart. Il ragazzo appare come il più classico dei toy boy, di venti anni più giovane e amante molto focoso: si ricordino a tal proposito le indiscrezioni di una cameriera d’albergo, precipitatasi in camera nella convinzione – errata – che le urla della diva fossero di aiuto.

Nel 2016, la storia finisce per presunti tradimenti di lui con modelle transessuali, voci sempre smentite con forza dalla coppia.

«Non è successo niente di drammatico, sono rimasti in buoni rapporti. Rimarranno amici, ma non staranno più insieme. La loro storia è arrivata a una fine naturale».

A partire dal 2017 al fianco della bella Jennifer c’è Alex Rodriguez, ex campione di baseball di origini dominicane che sembra poter portare la cantante verso il quarto matrimonio.

Jennifer Lopez Instagram

Tra selfie provocanti, immagini dal palcoscenico e foto di famiglia scorre il profilo Instagram di Jennifer Lopez, un profilo da oltre 94,7mila follower.

Qui Jennifer condivide momenti della sua vita privata ma soprattutto tanto lavoro, tra concerti e i talent di cui è protagonista.

Un profilo nel complesso piacevole, che si lascia seguire e amare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI