L’attesa è quasi finita, ma la prima puntata di Temptation Island 2019 slitterà a lunedì 24 giugno. Scopriremo solo lì le sei coppie protagoniste e i nomi dei tentatori impegnati nel villaggio in Sardegna.

L’attesa sta quasi per finire, anche se sulla prima puntata di Temptation Island 2019 al momento c’è ancora mistero.

Inizialmente infatti tutti pensavano che sarebbe stata trasmessa lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5, prendendo così il posto del Grande Fratello 16 appena concluso, ma in realtà potrebbe slittare almeno di una settimana.

In ogni caso le registrazioni di Temtation Island con le sei coppie e i tentatori nel villaggio vacanze in Sardegna sono già cominciate.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019, dove vedere tutte le puntate

Quanto dovremo ancora aspettare quindi per il debutto di Temptation Island 2019 e per conoscere dal vivo le sei coppie che rimetteranno in gioco i loro sentimenti, come ripete tutti gli anni Filippo Bisciglia, confermatissimo conduttore del docu reality di Canale 5?

Non sarà sicuramente lunedì 17 giugno, come invece immaginavano molti. Quel giorno infatti in prima serata su Canale 5 l’appuntamento è con lo speciale ‘Siamo solo noi: Vasco Rossi’ dedicato al concertone del Blasco a San Siro. Quindi le coppe che vedremo nella sesta edizione di Temptation Island rimarranno ai box ancora una settimana.

Sarà lunedì 24 giugno, a meno che non ci siano nuovi slittamenti, la data buona per la prima puntata del docu reality nato dalle idee di Maria De Filippi nel prime time di Canale 5. E li finalmente potremo vedere le nuove coppie che metteranno alla prova il loro rapporto ma soprattutto conosceremo tutti i nuovi tentatori. In questi giorni sono stati ipotizzati dei nomi, tra i quali anche l’ex tronista Manuel Vallicella, ma non ci sono conferme ufficiali.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI : Temptation Island 2019: ecco tutte le coppie, foto

Lo scenario che farà da sfondo alle avventure e ai sentimenti delle coppie di Temptation Island 2019 è quello delle spiagge e del villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, per un appuntamento ormai consolidato con la Sardegna che è lo scenario perfetto per ospitare questo programma.

Le registrazioni della nuova stagione di Temptation Island sono già cominciate nei giorni scorsi, come ha fatto sapere in anteprima su Instagram con un messaggio Filippo Bisciglia, chiamato a fare da collante fra le coppie. Tutte le puntate, probabilmente sei compresa quella finale che servirà come in passato a far vedere cosa ne è stato dei fidanzati una volta che hanno lasciato il programma, saranno trasmesse in prima serata ogni lunedì su Canale 5.

Chi le perdesse però potrà rivederle il giorno successivo, sempre in prima serata, ma questa volta su La5, oppure collegarsi al sito Mediaset.it scaricando i video sul pc, tablet e cellulare per seguire tutto in streaming. Inoltre a Temptation Island 2019 è dedicato il sito internet ufficiale del programma.