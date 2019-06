Temptation Island, Filippo Bisciglia ha annunciato l’inizio delle riprese della nuova stagione. Tutto in un video

Ormai ci siamo con l’arrivo dell’estate non si aspetta altro programma che Temptation Island e finalmente sappiamo che sono iniziate le riprese della nuova stagione, in onda come sempre su Canale 5.

Filippo Biscaglia ha rivelato di essersi diretto in Sardegna per iniziare le riprese: “Ciao ragazzi è ufficiale, sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island. La mia destinazione preferita e spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente. A questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valige, far costruire due meravigliosi pinnetti e aspettare che i ragazzi sbarchino”.

