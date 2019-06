Megan Montaner chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Megan Montaner è una modella e attrice spagnola. Lei è nata il 21 agosto 1987 a Huesca, in Spagna, sotto il segno del leone, è alta 163 centimetri e pesa circa 52 kg. Quando ha solo 18 anni si trasferisce a Madrid, qui inizia a studiare recitazione presso la Escuela de nuevos creadores di Cristina Rota nell’anno accademico 2008-2010.

Inizia a lavorare come make-up artist presso la televisione locale di Huesca, diventa nota al pubblico italiano per aver interpretato il ruolo di Pepa Balmes nella prima stagione della soap opera di successo Il segreto. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Nome: Megan Montaner

Età: 31 anni

Data di nascita: 21 agosto 1987

Luogo di nascita: Huesca

Segno zodiacale: Leone

Professione: Attrice, Modella

Altezza: 163 cm

Peso: 52 kg

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Megan Montaner: Instagram

Megan Montaner è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 241mila persone e con conta oltre 700 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme ad amici e parenti, sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale se volete seguirla è questo qui.

L’attrice ha un profilo su Facebook, qui sono presenti foto insieme ad amici e colleghi ma sopratutto scatti che riguardano la sua carriera. È seguita da 358mila persone e potete trovare qui il suo profilo. Su Twitter non è molto attiva infatti il suo ultimo scatto risale al 2013, conta 0mila followers e solo 153 tweet. Potete trovare il suo account qui.

Megan Montaner: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Megan Montaner sappiamo che dal 2013 è legata al biologo spagnolo Gorka Ortúzar Ugarte. I due si trovano davvero bene insieme, infatti l’attrice durante un’intervista per la rivista Nuovo ha rivelato “Lo sposerò presto e insieme metteremo su famiglia. A volte ci chiediamo come facciamo a stare insieme, in quanto apparteniamo a due realtà lavorative molto diverse. Abbiamo però molte passioni in comune come lo sport e l’amore per la natura”.

Circa 2 anni fa, nel 2017 è nato il loro primogenito che hanno chiamato Kàel. La sua nascita e la precedente gravidanza sono state ampiamente documentate su Instagram sui profili di entrambi.

Megan Montaner: carriera

Megan Montaner appare per la prima volta sul grande schermo nel 2010 grazie alle serie La pecera de Eva e Vuelo IL8714, trasmessa su Telecinco, un canale televisivo privato. Successivamente la troviamo nel telefilm La tormenta e nella telenovela Amar en tiempos revueltos.

Per lei il grande successo, come detto in precedenza, arriva grazie alla soap opera spagnola Il Segreto, nella quale interpreta il ruolo di Pepa, una giovane levatrice che si innamora di Tristan. La serie ottiene molto successo in Italia riuscendo ad appassionare tantissimi telespettatori, nonostante ciò l’attrice rimane nella soap solo per la prima stagione

Nel 2012 interpreta il ruolo di Maite Ribelles de Alarcón in Grand Hotel mentre due anni più tardi la troviamo nei film Dioses y perros e Por un punado de besos. Successivamente la troviamo in Victor Ros, Sin identidad e nel 2016 la vediamo al fianco di Raoul Bova nella miniserie Fuoco amico TF45- Eroe per amore. Nello stesso anno è nella giuria di Pequenos gigantes, programma dedicato ai bambini condotto da Belen Rodriguez.

Nel 2017 recita in Velvet Coleccion e 2018 inizia le riprese della serie Lontano da te che viene mandato in onda nel 2019. La sua bravura nel corso degli anni è stata premiata infatti ha vinto il Premio Zapping come migliore attrice e il Cosmopolitan Fun Fearless Female come migliore attrice televisiva.

