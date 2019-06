Luca Onestini sfida il Grande Fratello e Barbara D’Urso compiendo un gesto per il fratello Gianmarco a poche ore dalla semifinale.

Luca Onestini lancia la sfida al Grande Fratello e a Barbara D’Urso a poche ore dalla semifinale. Il fratello Gianmarco, finora, insieme ad Erica Piamonte, è l’unico che non ha ancora ricevuto sorprese da parte della famiglia. Luca Onestini, dopo essersi scagliato contro il Grande Fratello attraverso un video pubblicato sui socia, ha deciso di passare all’azione compiendo un gesto per far sentire la sua presenza al fratello Gianmarco.

Luca Onestini: il gesto per il fratello Gianmarco che fa infuriare il Grande Fratello

Munito di megafono, Luca Onestini si è presentato all’esterno della casa del Grande Fratello 2019 e ha urlato un messaggio a Gianmarco. “Gianmarco sono Luca, sono fiero di te, avanti così, sei fortissimo, daje tutta fratè!”. “Ti penso sempre fra, sei sempre nel mio cuore, sempre con me”, ha replicato Gianmarco visibilmente emozionato mentre sui social, l’ex tronista ha aggiunto – “Deve ancora nascere la persona che possa impedirmi di farti sentire il mio sostegno”.

Negli scorsi giorni, attraverso un video, Luca Onestini si era scagliato contro il Grande Fratello, reo di non riservare lo stesso trattamento a tutti i concorrenti:

“Gianmarco ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. È normale. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? Boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa. Quindi è una domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe! Non è che non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è maturo, che è forte ecc, però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di ottomila sorpresa, e poi lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, io vorrei entrare”.

