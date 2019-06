Filippo Bisciglia chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Filippo Bisciglia è un conduttore televisivo di 41 anni. Lui è nato il 24 giugno 1977 a Roma, sotto il segno del Cancro, è alto 185 centimetri e pesa circa 80 kg. Ha conseguito il diploma presso una scuola alberghiera, tuttavia non ha deciso di proseguire gli studi o di intraprendere nessuna carriera o lavoro che fosse pertinente al suo titolo di studio. Durante l’adolescenza inizia a prendere lezioni di tennis cominciando a giocare a livello agonistico fino alla maggiore età. Ha una sorella.

Nel 2018, a Uomini e Donne magazine, il conduttore televisivo ha rivelato che da bambino ha sofferto di una grave patologia che gli ha impedito l’uso delle gambe, e da cui sarebbe guarito grazie ad una cura sperimentale: “Non fu un periodo bellissimo della mia vita. Il morbo di Perthes è una malattia che causa una decalcificazione dell’anca e ti costringe a non camminare. Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe”.

Nome: Filippo Bisciglia

Età: 41 anni

Data di nascita: 24 giugno 1977

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Cancro

Titolo di studio: Diploma

Professione: Conduttore

Altezza: 185 cm

Peso: 80 kg

Account social: Instagram, Facebook

Filippo Bisciglia: Instagram

Filippo Bisciglia è molto attivo sui social, il suo account Instagram conta oltre 660 post e 740mila follower. È solito condividere selfie o foto con amici, sono presenti anche scatti che riguardano la sua quotidianità e la sua carriera. Sul web è possibile trovare numerose fanpage e profili con il suo nome, ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il conduttore ha anche un profilo su Facebook, qui è seguito da 37458 persone ed è solito condividere pensieri, link e scatti fotografici. Se volete seguirlo il suo account ufficiale è questo.

Filippo Bisciglia: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che nel 2006 ha avuto una relazione con Flora Canto finita quando lui ha deciso di partecipare al Grande Fratello dove si è innamorato di Simona Salvemini. Successivamente conosce sulle piste di Cortina, Pamela Camassa, tra i due è stato un colpo di fulmine ed entrambi si sono subito innamorati nonostante all’epoca fossero entrambi fidanzati.

La coppia non è sposata e non ha figli, ma entrambi hanno rivelato di desiderare dei bambini: “Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati. Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei. Anche se i problemi, come in ogni coppia ci sono. Io in casa sono maniaco dell’ordine e rompo parecchio le scatole. A lei, invece, chiedo spesso di impegnarsi ad essere più donna, è importante , specialmente in un legame longevo come il nostro, mantenere sempre vivo il rapporto”, ha raccontato a Vero Tv.

Filippo Bisciglia: carriera

Filippo Biscaglia dopo aver conseguito il diploma inizia a lavorare presso un negozio di telefonia mobile, successivamente all’eta di 19 anni prende parte allo spot della Mini Rover Coupé. Nel 2006 partecipa al Grande Fratello, nel corso del programma viene criticato molto per il suo comportamento ma nonostante ciò riesce a classificarsi secondo dopo Augusto De Megni. L’anno successivo viene scelto come inviato per il gromma l Candidato, condotto da Marco Liorni.

Nel 2008 lo troviamo su Mediaset Premium alla conduzione di Stai all’okkio mentre nel 2010 veste i panni di Cristiano Cocco in Un posto al sole e prende parte a Distretto di Polizia 10. Dal 2014 conduce Temptation Island mentre nel 2017 ottiene molto successo grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI