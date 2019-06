Temptation Island 2019: ecco tutte le coppie, foto

Temptation Island 2019 la via lunedì 17 giugno: annunciate le sei coppie ufficiali, ecco tutte le foto dei protagonisti della nuova edizione del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia.

Sei coppie, non sposate e senza figli, sono pronte a mettere alla prova il proprio rapporto durante le sei puntate di Temptation Island 2019 di cui, oltre alle coppie, è stata svelata la data di messa in onda e il villaggio in cui risiedono i protagonisti. Sei coppie che vivranno separate con le fidanzate che saranno alle prese con aitanti tentatori e i fidanzati che dovranno cercare di resistere all’avvenenza delle sexy tentatrici. Delle sei coppie, solo una è già nota al grande pubblico arrivando direttamente da Uomini e Donne.

Temptation Isand 2019: ecco le sei coppie ufficiali

Nunzia e Arcangelo, Cristina e David, Ilaria e Massimo

Sabrina e Nicola, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio sono i nomi delle sei coppie ufficiali di Temptation Island 2019.

Katia e Vittorio partecipano a Temptation Island perchè lui vuole capire se lei lo ama davvero. Vittorio, infatti, è convinto che, tra i due, sia lui ad amare di più da momento che Katia non intende rinunciare alle proprie libertà.

Jessica e Andrea partecipano per capire se è il caso di continuare a stare insieme dopo la decisione di annullare il matrimonio.

Vent’anni di differenza hanno spinto Sabrina e Nicola a partecipare a Temptation Island 2019. Lei, la più grande della coppia, vuole capire se il suo futuro potrà essere ancora accanto a Nicola prima di continuare ad investire in questa storia.

Massimo e Ilaria sognano una famiglia, ma lei vuole capire se il fidanzato è davvero pronto vedendo in lui una persona ancora troppo infantile.

David e Cristina, dopo essersi conosciuti e innamorati nel parterre del trono over di Uomini e Donne, vogliono avere delle risposte. Tra i due, la meno sicura, è Cristina che vuole essere sicura se David sia davvero l’uomo della sua vita.

Nunzia e Arcangelo, dopo 13 anni d’amore, hanno scelto di partecipare a Temptation Isand per lei che, dopo aver mandato giù diversi bocconi amari, spera di avere le risposte che le servono per cominciare a pensare di poter formare una famiglia con lui.