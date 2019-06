Tiziano Ferro condividere una foto di quando era bambino su Instagram e fa impazzire i fans: migliaia di like e commenti per il cantante, video.

Una foto di quando era bambino scatena i fans di Tiziano Ferro che aveva, invece, ricevuto diverse critiche per una foto pubblicata con Belen. Il famoso cantautore, amatissimo dal pubblico e dagli addetti ai lavori, ha deciso di utilizzare i social per tornare indietro di qualche anno e mostrarsi nostalgico di quello che è stato uno dei periodi più belli della sua vita. Su Instagram, l’artista ha così pubblicato una foto in cui mostra il suo viso da bambino e, soprattutto, dal fratello maggiore innamorato del fratellino appena nato. “Uno dei miei ricordi più belli. Flavio è nato”, ha scritto Tiziano.

Proprio al fratello, l’artista ha anche dedicato la canzone “Mio fratello” dimostrando di essere profondamente legato a lui. “Un gap di anni così grande non rende semplice l’avvicinamento – aveva dichiarato Ferro in un’intervista rilasciata tempo fa – Però io l’ho visto nascere, l’ho visto crescere, quindi c’è stato un atteggiamento da genitore all’inizio, perché lui chiaramente mi ha sempre ascoltato come grande punto di riferimento, magari mentre i miei genitori lo sgridavano e lui tendeva a non ascoltarli se lo sgridavo io ascoltava un po’ di più. Adesso ormai il rapporto è paritario, anzi sono io quello più piccolo, lui ha la patente, la fidanzata, io invece ancora sconclusionato”.

