Coronavirus | Jennifer Lopez rimanda il 4 matrimonio: "Volevo farlo in Italia"

Coronavirus | Jennifer Lopez è stata costretta a rimandare il suo quarto matrimonio con Alex Rodriguez a causa della pandemia. La popstar aveva scelto l’Italia come luogo in cui celebrare le nozze.

Celebrare i matrimoni durante l’era del coronavirus non è un’impresa facile, se non impossibile. Per questo motivo la popstar americana Jennifer Lopez ha scelto di rinviare le nozze con il suo compagno Alex Rodriguez.

A riportare la notizia è US Weekly, che ha informato i propri lettori della decisione forzata presa dalla cantante e dal suo compagno che avrebbero dovuto diventare marito e moglie a breve.

Jennifer Lopez ha rimandato il suo matrimonio con Alex Rodriguez per il coronavirus. La cantante, che aveva annunciato le nozze qualche tempo fa, è stata costretta a rinviare il tutto a tempi migliori.

JLo aveva anche rivelato al portale di voler celebrare il suo quarto matrimonio in Italia, che al momento non è di certo pronta ad accogliere un matrimonio in grande stile.

Jennifer Lopez rimanda le nozze con Alex Rodriguez per il coronavirus

La cantante Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sembravano aver programmato ogni cosa: una cerimonia “intima” con gli amici più stretti e i membri della famiglia. Invece hanno dovuto rimandare tutti i loro progetti, a causa della pandemia per il coronavirus.

Il tutto, ovviamente, è stato rimandato a data da destinarsi e probabilmente il matrimonio di Jennifer Lopez con Alex Rodriguez non avverrà sicuramente a breve visto che il bel paese si trova ancora ad affrontare la Fase 1 per impedire il contagio del coronavirus e considerato anche che gli Stati Uniti, nazione dove si trova attualmente la coppia, hanno iniziato il periodo di quarantena forzata dopo l’Italia.

Jlo, che recentemente ha collaborato con un ex tronista di Uomini e Donne, dovrà attendere ancora un po’ per sposarsi per la quarta volta nella sua vita.

Jennifer Lopez si sposerà per la quarta volta, che questa sia la volta buona?