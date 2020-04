La pelle del viso deve essere sempre curata, in particolar modo nella stagione primaverile, segui i consigli per prendersene cura in modo corretto.

La pelle del viso va sempre protetta, è importante prendersene cura nel miglior modo possibile tutto l’anno. In questa stagione soprattutto, in quanto stiamo per avvicinarci a quella estiva, il viso è maggiormente esposto alla luce del sole, che può rendere la pelle più sensibile agli agenti esterni.

Il viso va sempre ben curato, in modo da risultare sempre luminoso e idratato, perciò è importante eseguire una beauty routine.

La pelle, in particolar modo quella del viso, è più esposta rispetto al resto del corpo al sole e all’inquinamento atmosferico, quindi si deve proteggere e prendersene cura in modo particolare.

Bisognerebbe periodicamente esfoliare, detergere ed idratare così da avere una pelle sana, tonica e luminosa, scopriamo come con i nostri consigli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Scrub corpo | scopri tutti i benefici e come farlo a casa

Pelle del viso: come prendersene cura

Viso Fonte: AdobeStockIn questa stagione primaverile e con l’arrivo di quella estiva, la pelle del viso deve essere protetta dal sole e dalle temperature più alte. Durante l’inverno la pelle è soggetta a:

rossori

disidratazione

secchezza

Tutto ciò, può rendere il colorito del vostro viso spento, quindi prendersi cura del viso, è importante anche prima di andare a dormire, perchè durante la notte la pelle può rigenerarsi, non essendo esposta nè a sbalzi termici e nè all’inquinamento.

La sera prima di andare a letto si deve sempre struccare bene il viso, poi si deve applicare la crema, mai quella giorno ameno che non è espressamente indicato. La crema giorno ha una texture più leggera, mentre per la sera dobbiamo scegliere una crema più ricca e cremosa. Non dimenticate di applicare un siero, che si deve scegliere in base alle proprie esigenze e alla tipologia di pelle:

antiage: per le pelli più mature;

anti impurità

anti macchia.

Procedete ad applicare uniformemente la crema notte, facendo un piccolo massaggio facciale, iniziando dal centro del viso andando verso l’esterno. Si consiglia di effettuare dei movimenti circolari su tutto il viso ma non dimenticate il collo.

La crema va a rigenerare la pelle, infatti al risveglio, la pelle sarà più luminosa e compatta.

Poi periodicamente dovete fare delle maschere e scrub specifici, ecco come iniziare:

detersione con prodotti specifici deve essere fatta quotidianamente: i prodotti da utilizzare vanno scelti in base al tipo di pelle;

esfoliazione della pelle del viso almeno una volta a settimana, così da proteggerla dall’inquinamento atmosferico e da ulteriori agenti esterni.

Le donne che hanno la pelle chiara e molto sensibile, è preferibile fare un gommage: ha una consistenza collosa, che non graffia la pelle come accade con i piccolissimi granuli dello scrub.

Il gommage si deve eseguire in questo modo:

umidire il viso: applicare su tutto il viso facendo attenzione al contorno occhi e le labbra. Fate de movimenti circolari e delicati;

lavare con cura il viso e applicate una crema idratante.

Lo scrub si può fare tranquillamente sulle pelli normali, miste e grasse, contengono delle microsfere, che una volta applicate sulla pelle del viso, vanno a raccogliere tutte le cellule morte e non solo anche le impurità del viso. Dopo procedete con una maschera che vi aiuterà a rigenerare la cute.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Però si consiglia di fare uno scrub, prima della maschera viso, basta mescolare in una ciotola 2 cucchiai di olio vegetale, quello che avete, con il bicarbonato di sodio. Poi applicate sul viso, massaggiate delicatamente, fate attenzione al contorno occhi e labbra.

Solo quando la pelle sarà ben esfoliata, potete procedere con le maschere, ecco come farla una a casa tranquillamente:

1 cucchiaio di yogurt bianco

2 cucchiaini di zucchero a velo

Bastano davvero due ingredienti per potere preparare questa maschera viso, in una ciotolina, mescolare i 2 ingredienti, poi applicate sul viso sia con un pennello che con le dita. Lasciate agire per un quarto d’ora, poi risciacquate con acqua tiepida.

SULLO STESSO ARGOMENTO:Pelle | 5 consigli per prendersi cura del contorno occhi

Inoltre sia di giorno che di notte, va applicata la crema viso, nella stagione primaverile ed estiva, dove le temperature sono più alte, si deve preferire una crema:

consistenza meno ricca

texture leggera

facile assorbimento

deve idratare in profondità

azione illuminante: così da donare al viso un colorito sano;

fattore di protezione solare e che schermi i raggi UV: in particolar modo in estate.

Le donne che hanno la pelle molto grassa devono scegliere crema con formulazioni in gel e leggere, così da evitare che la pelle diventi più lucida con l’arrivo della stagione calda.

Proteggere il viso dall’esposizione solare

Non solo le maschere e gli scrub sono importanti per il viso, ma anche le creme idratanti, devono avere un fattore di protezione alta. In particolar modo si consiglia ciò quando arriva l’estate, soprattutto se si vive in città.

Non solo in estate, ma anche in primavera, i raggi solari possono essere più o meno intensi, e se il viso non viene ben protetto, l’esposizione può causare:

macchie

piccole bruciature della pelle

irritazione

invecchiamento precoce della pelle.

Oltre alla crema con protezione solare, si può utilizzare un fondotinta con fattore di protezione con un SPF 15. In questo modo non solo potete sfoggiare un make up perfetto, ma sarete così protette sfoggiando un viso luminoso.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo davvero importante, per la pelle del viso. Integrare nella dieta regolarmente alimenti contenenti beta-carotene e molta acqua, proteggono maggiormente la pelle del viso.

In questo modo, si va a creare una naturale barriera della pelle, ecco cosa mangiare: