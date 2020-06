Come avere labbra carnose senza bisturi

Dai trattamenti di bellezza al makeup, ecco tutti i modi per avere labbra carnose senza dover ricorrere a bisturi e punturine.

Le labbra sono un particolare molto importante del fascino femminile. Averle carnose e ben definite è un sogno di tutte e proprio per questo sono moltissime le donne che ogni giorno ricorrono al chirurgo plastico per farsi iniettare delle sostanze che le rendano più turgide e ne ingrandiscano, anche notevolmente, le dimensioni.

Esistono però dei trattamenti e delle abitudini che si possono adottare per ottenere un effetto ‘pump’ naturale, per ultimo anche il makeup che se applicato in modo giusto regalerà un effetto volume molto naturale. Se ami le labbra, scopri come preparare un burro di cacao alla vaniglia fai da te.

Labbra carnose | i trattamenti fai da te e il makeup per ottenerle

Le labbra carnose sono un vezzo che vi piacerebbe sfoggiare? Niente paura, non dovrete per forza sottoporvi a trattamenti invasivi, ma adottando una beauty routine e scegliendo un makeup giusto, potrete avere un sorriso ricco di volume e sensualità.

L’idratazione è fondamentale, per questo le labbra non dovranno mai restare secche e screpolate. Applicare un burro di cacao ogni giorno, esagerando con le quantità alla sera prima di andare a letto, sarà un’ottima abitudine.

Lo scrub contribuirà ad eliminare le pellicine secche e soprattutto a rendere le labbra lisce e voluminose, grazie al massaggio e ai microgranuli, che stimoleranno il micro circolo. Basterà miscelare un cucchiaino di miele ad uno di zucchero e massaggiare le labbra con l’emulsione ottenuta per circa due minuti.

Altra pratica da non sottovalutare è la ginnastica facciale. Si potranno esercitare le labbra mimando un bacio e ripetendo il gesto per circa 15 volte. Al bacio si potrà alternare anche la pratica del sorriso. Aprire le labbra in un sorriso e ripetere per 15 volte.

Il makeup, sarà uno step fondamentale per avere labbra carnose e soprattutto definite. Utilizzando una tinta labbra opaca dello stesso colore delle proprie labbra, si potrà disegnare il contorno leggermente più sporgente rispetto a quello naturale. Una volta che la tinta labbra sarà asciutta l’effetto sarà molto naturale. Basterà applicare un gloss sul resto delle labbra e diventeranno belle carnose.

Se poi amate un effetto permanente, ci si potrà affidare alla micropigmentazione. Affidandosi a dei professionisti si definirà il contorno labbra e non ci sarà bisogno di utilizzare il makeup. Scopri come prenderti cura e proteggere le labbra al sole.