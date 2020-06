Argilla rossa | tutte le proprietà per la pelle

L’argilla rossa è un rimedio naturale perfetto per il trattamento delle pelli impure ma anche per quelle mature. Le proprietà e i trattamenti di bellezza fai da te.

L’argilla rossa è da sempre un rimedio naturale con cui prendersi cura della pelle del viso e del corpo, mentre la più conosciuta è l’argilla verde indicata per il trattamento delle pelli grasse, quella bianca è perfetta per le pelli più sensibili mentre la rossa è considerata un trattamento di bellezza perfetto per le pelli meno giovani.

Conosciamo tutte le proprietà di questa preziosa polvere ricca di minerali, e come utilizzare l’argilla rossa per creare degli eccezionali trattamenti di bellezza. Scopri anche tutte le proprietà dell’argilla bianca.

Argilla rossa | tutte le proprietà benefiche e i trattamenti fai da te per la nostra pelle

L‘argilla rossa è una polvere impalpabile da colore rossastro ricca di silice, magnesio, calcio, sodio e soprattutto ferro che ne determina la colorazione. Perfetta come trattamento di bellezza per la pelle del viso e del corpo è ideale per le pelli mature, poiché proprio l’alto contenuto di ferro permette un rinnovamento cellulare dell’epidermide.

Perfetta dunque per pulire la pelle in profondità ma soprattutto per tonificarla, ripararla e gestire anche i problemi del micro circolo come la presenza di piccoli capillari o varici sulle gambe. Questo rimedio naturale così potente si può trovare nelle migliori erboristerie e farmacie e rappresenta davvero un prodotto unico per prendersi cura della pelle non secca, in modo naturale ed efficace.

Ecco come preparare dei trattamenti di bellezza efficaci con l‘argilla rossa. Per preparare le maschere è sconsigliato utilizzare utensili e ciotole in metallo e preferire quelle in plastica o legno.

Maschera purificante all’argilla rossa

Per preparare una maschera purificante con l’argilla rossa, si potranno miscelare all’argilla rossa, dell’idrolato di rose, qualche goccia di succo di limone fino ad ottenere un composto cremoso perfetto per essere applicato e lasciato in posa, su viso (stando attenti ad evitare il contorno occhi) e anche su schiena e decollete per chi soffre per esempio di acne. Applicare il composto sul viso e corpo e lasciare in posa per 30 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Maschera idratante con argilla rossa

Miscelare all’argilla rossa un cucchiaio di yogurt magro e 10 gocce di olio di jojoba. Applicare il composto sul viso e lasciare in posa per 30 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Maschera anti rughe con l’argilla rossa

Miscelare all’argilla rossa la polpa di mezzo avocado e un cucchiaio di olio di mandorle dolci o di rosa mosqueta. Applicare il composto sul viso e collo e lasciare in posa per circa 30 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

