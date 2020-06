Olio di Calendula | una dolce carezza per la pelle

L’olio di Calendula si può considerare uno dei migliori rimedi naturali lenitivi, emollienti e calmanti per la nostra pelle. Eccone tutte le proprietà.

L’olio di Calendula è un rimedio naturale che tutti dovremmo avere in casa come un vero e proprio ‘pronto soccorso cutaneo‘ da tenere sempre a portata di mano, soprattutto durante la stagione estiva.

Questo olio si ricava dai fiori della Calendula Officinalis una pianta erbacea che è davvero molto utilizzata in fitoterapia ma anche in campo cosmetico per la formulazione di prodotti, soprattutto per la pelle. Ma scopriamone tutte le proprietà e gli utilizzi. Se ami i rimedi naturali scopri tutte le proprietà dell’olio di Tamanù.

L’olio di Calendula | tutte le proprietà e gli utilizzi per il benessere della nostra pelle

L’olio di Calendula è ricco di tutte le proprietà proprie dei fiori di Calendula e grazie al loro contenuto di acidi grassi, carotenoidi e flavonoidi risulta essere un potente lenitivo, emolliente e calmante della pelle. L’olio di Calendula è un ottimo antinfiammatorio e cicatrizzante perfetto per trattare lesioni della pelle, come quelle da acne o le cicatrici.

Nello specifico, l’olio di Calendula può essere utilizzato quando la pelle necessita di una carezza lenitiva e ha bisogno di essere calmata e riequilibrata. Ottimo per esempio come dopo sole, soprattutto se si è esagerato con la tintarella, perfetto per lenire la pelle dei neonati nelle dermatiti da pannolino.

In caso di allergie che danno luogo a fenomeni di tipo cutaneo, l’olio di Calendula risulta essere un sollievo immediato da prurito, pelle secca e e dermatiti. Perfetto poi per curare ferite, abrasioni e accelerare la riepitelizzazione in caso di ulcere, piaghe da decubito e ragadi.

Esistono in commercio diverse marche di olio di Calendula, ma rivolgersi in farmacia o in erboristeria è il modo migliore per trovare quello che più si adatta alle esigenze della pelle delicata e sensibile. Utilizzare infatti oli arricchiti di profumazioni chimiche o altri ingredienti non naturali, potrebbe avere effetti collaterali sulla pelle già colpita da lesioni o dermatiti.

Massaggiato su viso e collo, l’olio di Calendula risulta essere anche un ottimo anti age alla portata di tutti.

L’olio di Calendula si conserva in un luogo fresco a asciutto e di solito è venduto in bottiglie di vetro scuro che schermano la luce in modo naturale per preservare tutte le proprietà del rimedio. Anche l’olio di Melograno è un ottimo rimedio naturale per la pelle, scoprine le proprietà.