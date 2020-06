La T-shirt bianca è un capo perfetto sia per un look casual che più particolare, motivo per cui ognuno dovrebbe averla nel proprio armadio.

La t-shirt bianca è un capo che ognuno dovrebbe avere nel proprio guardaroba, perfetta da indossare in qualsiasi momento della giornata e della stagione.

In passato, non è mai stato un capo così ricercato, anzi veniva ritenuta una vera e propria banalità, invece oggi è considerato un capo jolly che si dovrebbe avere nel proprio armadio.

Si abbina facilmente sia con capi casual che più particolari, magari potete impreziosire il look con accessori come collane, orecchini e pochette.

La t-shirt bianca si può indossare sia al mattino per recarvi al lavoro o a fare shopping, oppure di sera per una serata tra amiche.

Scopriamo perchè la t-shirt bianca non può mai mancare nel proprio guardaroba.

T-shirt bianca: perchè dobbiamo sempre averla

La t-shirt bianca non è un capo banale, spesso utilizzata in diverse occasioni, l’importante è saperla indossare e abbinare con saggezza. Scopriamo i motivi per cui bisogna averla nel proprio armadio.

1- Sempre di moda: è un capo must have, che negli ultimi anni è diventata sempre più ricercata. E’ diventato il capo più trendy, un classico intramontabile, che può essere sempre indossato. Sicuramente la classica t-shirt bianca, si intende quella senza stampe, e colori, è evergreen sempre di moda.

2- Si abbina sempre: infatti già il colore bianco è un colore neutro che si abbina senza alcuna difficoltà visto, inoltre non ha stampe o decori. Si abbina a pantaloni, shorts o gonne colorati alle fantasie multicolor, con pois, righe o quadri.

Che ne dite di abbinarla su un denim? Infatti è un abbinamento che piace a tutti, un perfetto connubio tra stile e praticità. Potete anche provare annodarla in vita, per dare un tocco diverso. La t-shirt bianca si può abbinare sotto qualsiasi vestito, preferibile quello con spalline molto sottili, poi indossate con un paio di sneakers, in modo da completare il vostro look.

3- Consigliata con le alte temperature: soprattutto in estate, si sa che con l’arrivo delle alte temperature, sono preferibili i colori chiari e non scuri come il blu, nero, marrone, perchè attirano i raggi solari. Motivo per cui la t-shirt bianca è quella consigliata in questa stagione.

4- Perfetta in ogni stagione: si adatta a ogni stagione. Potete abbinarla a shorts, minigonne con sandali e sneakers, anche sotto salopetta, in estate.

Nella stagione invernale o autunnale, potete indossarla sotto i cardigan, felpe, giacche e abiti sportivi un pò scollati. Anche sotto ad un tailleur poco elegante, si può indossare, per essere chic e un pò casual. C’è qualcuno che l’utilizza come maglia intima in pieno inverno.

5- Unisex: a patto che non siano aderenti, che non sono per niente adatte agli uomini!Le donne infatti hanno il vantaggio di poter indossare sia modelli aderenti che non. Magari quelle più larghe si possono annodare in vita, così da abbinare su jeans skinny o shorts aderenti.

6- Perfetta per la spiaggia: spesso utilizzata dalle teenager, come copricostume, da abbinare su short aderenti con colori vivaci. Spesso si indossa con un mini dress da legare in vita, magari con una cintura in tessuto. Indossate un paio di sandali, con occhiali da sole e andate al mare.

7- Indossare in ogni momento della giornata: perfetta sia di sera che di giorno, se desiderate un look casual, anche per andare al lavoro. Provate sotto ad un blazer, oppure abbinate con una gonna a tubino, magari valorizzate il vostro look con accessori.

8- Capo economico: la t-shirt bianca non è molto costosa, a meno che non scegliete una griffata dai grandi stilisti della moda italiana e internazionale. Infatti potete pagarle cifre esorbitanti, ma potete anche acquistare quelle più economiche, sarete comunque alla moda.

9- Si può personalizzare: magari indossate degli accessori come collane, orecchini o spille che possono valorizzarla.

Modelli da poter scegliere

La t-shirt bianca è un modello must have, ma potete scegliere diversi modelli, scopriamo quali.

1- Scollatura a V: aiuta a mettere in risalto le vostre forme, potete abbinarla con qualsiasi capo.

2- Girocollo: è il classico modello di t-shirt, che viene scelta da tantissime donne e non solo. Perfetta per sfoggiare sia un look chic che casual, se è una t-shirt larga potete metterla dentro ai denim o shorts.

3 – Oversize: consigliata per gli uomini, che preferiscono un t-shirt comoda e pratica.

4-Scollo a barca: un modello che si allontana dal concetto di t-shirt, infatti è un modello più femminile e molto sexy. Perfetta per abbinare su un denim leggermente strappato, da indossare con una pochette luminosa e un paio di decollètte. Consigliato per le donne che vogliono conquistare un uomo.

Avete capito perchè non può mancare nel vostro armadio, una t-shirt bianca!