La gonna longuette è un capo d’abbigliamento molto apprezzato soprattutto dalle donne in carriera, perchè è molto pratica e comoda. E’ un capo che ogni donna ha nel proprio armadio, si presta per diverse occasioni, da quelle formali a quelli molto eleganti, così da renderla più glamour. Non sempre è facile capire a chi sta bene, perchè arriva appena sotto il ginocchio, valorizza diversi tipi di silhouette. E’ un modello adatto a tutte le donne? Leggendo i consigli si può capire a chi sta bene e come si può abbinare.

Gonna longuette: chi la può indossare

Non esiste un solo modello di gonna longuette, molte donne, il più delle volte, danno per scontato che la donna longuette sia sinonimo di gonna a tubino, ma non è così. Scopriamo i diversi modelli di longuette e chi può indossarla:

a tubino: adatta alla donne molto magre perchè è molto aderente;

adatta alla donne molto magre perchè è molto aderente; a ruota: perfetta per le donne curvy, perchè essendo larga, non evidenzia i fianchi, se si scelgono con le stampe floreali rende le donne più romantiche e chic.

Come abbinarle

Gli ultimi anni sono state una vera tendenza le gonne longuette soprattutto i modelli ampi e floreali. Scopriamo i possibili abbinamenti in base ai modelli:

longuette a ruota: si possono abbinare i top corti e molto aderenti, soprattutto se la gonna è a vita alta;

si possono abbinare i top corti e molto aderenti, soprattutto se la gonna è a vita alta; longuette di tulle: da indossare con un top o una blusa a corpo, con dècolletès a punta con il tacco, in alternativa d’estate si possono indossare con i sandali con il tacco. Se la gonna è monocolore si può optare ad un modello gioiello;

da indossare con un top o una blusa a corpo, con dècolletès a punta con il tacco, in alternativa d’estate si possono indossare con i sandali con il tacco. Se la gonna è monocolore si può optare ad un modello gioiello; longuette a campana: si può completare l’outfit con le bluse e le camicie di seta. Se si preferisce valorizzarla, si può optare a delle cinture sottili lungo il punto vita;

si può completare l’outfit con le bluse e le camicie di seta. Se si preferisce valorizzarla, si può optare a delle cinture sottili lungo il punto vita; longuette a tubino: da abbinare le camicie bianche, per le occasioni formali così da essere eleganti e chic allo stesso tempo. Se vogliamo dare un tocco più vivace, si può scegliere un top colorato con dalle applicazioni lungo il colletto oppure con crop top più giovanili dalla forma corta sul punto vita;

da abbinare le camicie bianche, per le occasioni formali così da essere eleganti e chic allo stesso tempo. Se vogliamo dare un tocco più vivace, si può scegliere un top colorato con dalle applicazioni lungo il colletto oppure con crop top più giovanili dalla forma corta sul punto vita; longuette di pelle nera: perfette per le donne più sbarazzine e alla moda. Si completa l’outfit con un top aderente e una giacca in pelle rossa, con scarpe con il tacco.

Tra tutti i modelli menzionati, la gonna longuette a tubino è quella più fashion e si può indossare in qualsiasi occasione, basta cambiare qualche accessorio e il gioco è fatto. E’ un modello aderente che rende le donne più seducenti se si sceglie il modello classico stretto, se si opta a modelli con fantasie colorate danno un tocco più sbarazzino.

