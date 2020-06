Crepes Vegane | la ricetta perfetta -VIDEO

La ricetta perfetta delle crepes vegane, senza latte e uova e con pochi e semplici ingredienti. Perfette per una colazione sana e gustosa ma anche per la merenda dei più piccoli.

Le crepes sono una preparazione dolce molto versatile in cucina, perfette per preparare una colazione gustosa e sana, una merenza super sfiziosa a base di frutta e come base per dei dolcetti dal gusto unico.

Scopriamo come prepare le crepes vegane, senza l’utilizzo di latte e uova con una ricetta perfetta, con pochi ingredienti e semplice da realizzare. Se mi i dolci, non puoi perdere la ricetta del Tiramisù Vegano.

Come preparare le crepes vegane senza latte e uova | il video tutorial

Per preparare le crepes vegane senza latte e uova, avrete bisogno di:

200 grammi di farina (qualsiasi con il glutine)

400 ml. di latte vegetale ( se si usano farine integrali si dovrà aumentare leggermente la dose)

40 grammi di zucchero o altro dolcificante secco

1 cucchiaino raso di sale fino

1 pizzico di curcuma

Per prima cosa in una ciotola di vetro si misceleranno la farina, il sale, lo zucchero e la curcuma. Dopo aver miscelato tutti gli ingredienti si aggiungerà il latte vegetale. La consistenza sarà abbastanza liquida, perfetta per essere cotta sulla piastra per le crepes.

Dopo aver fatto riscaldare la padella anti aderente per le crepes, versare un mestolino di preparato e dopo aver fatto cuocere un lato, girare per far cuocere l’altro. Se non si ha una padella anti aderente, si può cospargere la padella con dell’olio o coprirla con della carta da forno.

Una volta cotte tutte le crepes, con queste quantità se ne otterranno almeno 10, si potrà procedere con la farcitura. La classica sarà quella con crema al cioccolato e scagliette di cocco secco, oppure crema al cioccolato e nocciole con fette di banana e granella di nocciole.

Perfetta anche la crepe farcita con marmellata e pezzi di frutta fresca, magari spolverizzata con dei semi di chia. Via libera alla fantasia! Scopri come preparare la nutella fatta in casa senza latte.