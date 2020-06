Il tuo giorno di nascita svela chi sei veramente

Scopri chi sei veramente in base al giorno in cui sei nato.

La personalità di ognuno di noi è influenzata da tutta una serie di fattori che, senza che ce ne rendiamo conto, possono influenzare il modo di agire e di pensare. Si dice che la personalità sia un mix delle esperienze fatte durante la vita e che pertanto sia in continua evoluzione. Ma che alla base ci sia anche una tendenza ad essere in un certo modo. Cosa che può essere regolata dall’influenza delle stelle e dei pianeti.

Un modo particolare per confrontarsi e capire come si è davvero è, ad esempio, quello di valutare la propria personalità in base al giorno di nascita. Un po’ come per i temi natali, infatti, il giorno in cui si è nati può influenzare alcuni tratti del modo di essere e tutto per via del pianeta dominante. Proviamo quindi a fare un gioco e a scoprire chi siamo in base al giorno della settimana in cui siamo nati.

Scopri chi sei in base al giorno della settimana in cui sei nato

Chi crede nell’astrologia sa bene come il giorno di nascita e a volte anche l’anno possono influire sul modo di essere e, per certi versi, persino sul destino. Quel che forse non tutti sanno è anche il giorno della settimana in cui si è nati può dire molto, specie se si vanno a sommare le indicazioni ricevute con quelle relative al proprio segno zodiacale e all’ascendente.

Oggi, quindi, scopriremo come sono le personalità legate ai sette giorni della settimana.

Lunedì. Le persone nate di Lunedì sono legate alla luna. Un particolare che influenza la personalità rendendo più romantici e fantasiosi. Come la parola stessa ricorda, però, i nati sotto l’influsso della luna possono avere anche dei risvolti meno positivi come quello di essere lunatici. Sensibili, sempre a caccia di attenzioni e bisognosi di affetti, i nati nel primo giorno della settimana sentono sempre il bisogno di imporsi sugli altri e di farsi notare. Quando non ci riescono il loro umore tende a risentirne in modo particolarmente forte. Anche se possono apparire riservati, sono invece più che propensi a mettersi in mostra, motivo per cui non hanno grossi problemi nelle relaziono sociali e riescono a svolgere anche lavori nei quali la comunicazione è al primo posto.

Martedì. Le persone nate di Martedì risentono dell’influsso di Marte, pianeta che dona una certa determinazione e la capacità di mantenere sempre il controllo. Tra i lati negativi spicca però la tendenza ad avere un carattere battagliero e facile alle esplosioni di rabbia, specie quando le cose non vanno come preventivato. Nei rapporti interpersonali sono spesso freddini e possono apparire distaccati. In realtà, però, tengono molto agli altri e il loro unico problema è riuscire a trovare il modo giusto per dimostrarlo. Ottimi lavoratori, hanno sempre le idee ben precise e grazie a questo riescono sempre ad ottenere ciò che vogliono.

Mercoledì. Le persone nate di Mercoledì subiscono l’influsso di Mercurio e per questo motivo sono solitamente dotate di grande ingegno. Spesso dirette, quando puntano a qualcosa vanno avanti fin quando non la ottengono e ciò vale sia nel lavoro che nei rapporti interpersonali. Molto attendi alla propria immagine, sono portati per gli sport e muniti di un certo fascino. Per questo motivo sanno sempre come stringere nuove amicizie e in amore sanno conquistare con un solo sguardo.

Giovedì. Le persone nate di Giovedì si trovano sotto l’influenza di Giove che fa di loro persone allegre, solari e in grado di cogliere sempre il lato migliore delle cose. A volte, il loro ottimismo, però, tende ad essere così forte da rischiare di diventare un problema, portandoli a non notare eventuali problemi. In grado di fare amicizia molto facilmente, anche in amore sono piuttosto espansivi. Se messi alla prova dalla vita possono sviluppare un certo cinismo che compensa il loro essere positivi, portandoli a diventare degli abili osservatori.

Venerdì. Le persone nate di Venerdì subiscono l’influsso di Venere. Ciò li rende estremamente arguti, sensibili e con un fascino magnetico. Sempre in grado di dire la cosa giusta, sanno come piacere alle persone e per questo riescono a stringere facilmente amicizia. Allo stesso tempo sono molto ricercati anche in amore, sentimento verso il quale sono più che aperti, risultando espansivi al punto giusto. Quando si trovano a star male per qualcosa, però, il loro carattere tende spesso a mutare, portandoli a chiudersi in se stessi e a diventare un po’ difficili da gestire. Cosa che, per fortuna, capita davvero di rado.

Sabato. Le persone nate di Sabato subiscono l’influsso di Saturno e risultano spesso serie e austere. Estremamente decise nella vita, sono disposte a lottare per ciò in cui credono e ciò li porta quasi sempre a raggiungere i propri obiettivi. Spesso difficili da prevedere possono essere ottimi amici ma rivelarsi persone da temere quando si sentono in qualche modo sfidate. In amore sanno come risultare attraenti e grazie al loro modo di essere spesso sopra le righe risultano anche molto interessanti. Sul lavoro hanno ottime capacità e spesso sono in grado di guidare il lavoro in modo impeccabile facendosi notare e riuscendo così a fare carriera.

Domenica. Le persone nate di Domenica subiscono l’influsso del sole. Sempre energici hanno un modo tutto loro di vedere le cose e non si preoccupano nel darlo a vedere. Istintivi per natura, riescono a capire cosa è meglio fare semplicemente fidandosi delle proprie sensazioni. Sinceri e fedeli si rivelano ottimi amici anche se a volte possono apparire un po’ troppo testardi. In amore sanno come conquistare chi gli piace, dando sempre il meglio di se e mettendo a punto il loro modo di essere sempre positivo e, appunto, solare.

Ora che sappiamo come si è in base al giorno di nascita, conoscersi un po’ di più sarà più semplice così come lo sarà con gli amici. Cosa che migliorerà maggiormente se confrontata con il segno zodiacale, l’oroscopo e il tema astrale.