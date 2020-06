Diy | porta gioielli fai da te in stile nordico -VIDEO

Un originale porta gioielli fai da te in pieno stile nordico, perfetto da appendere al muro per donare personalità a qualsiasi arredamento.

Se siete alla ricerca di un‘idea fai da te per tenere ordinati i vostri gioiellini come orecchini, collane o anche fermacapelli, ecco un progetto creativo davvero originale e semplice da realizzare, il porta gioielli in stile nordico che vedrà come protagonista il legno.

Scopriamo come realizzare questo manufatto davvero grazioso che potrà essere personalizzato nello stile e nei colori e che potrà diventare un bellissimo regalo fatto a mano per un’amica speciale. Se ami il riciclo creativo, scopri come realizzare una collana estiva con gli avanzi di tessuto.

Come realizzare un porta gioielli in stile nordico | il video tutorial

Per realizzare questo grazioso porta gioielli in stile nordico, avrete bisogno di:

tagliere di legno

spago

cordoncino

colore acrilico

pennarelli indelebili

colla a caldo

pennello

forbici

Per prima cosa si dovranno dipingere delle righe sul tagliere di legno e lo si potrà fare con il colore acrilico ed un pennello. Le righe rimaste color legno naturale, andranno decorate con un pennarello a vernice indelebile. Lo si potrà decorare in modo libero, lasciando spazio alla creatività, l’effetto finale sarà davvero molto bello.

Poi si potrà tagliare un cordoncino e dopo aver fermato le due estremità con un nodino, si andranno ad incollare dietro al tagliere di legno, questo permetterà di appendere il porta gioielli fai da te. A questo punto si potranno creare i punti di appoggio dei gioielli che altro non saranno che dei cordoncini che arrotolati attorno al tagliere e fermati sul retro con la colla a caldo, permetteranno di custodire tanti piccoli accessori femminili, anche gli occhiali da sole.

Sarà semplice e divertente creare dei porta gioielli in stile nordico, utilizzando dei colori diversi e decorandoli con dei fregi eseguiti a mano. Se ami il fai da te, scopri come realizzare un quadro con ciottoli di mare dipinti.