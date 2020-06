Make up last minute | Come farlo in pochissimi minuti

Avete fretta e poco tempo a disposizione? Ecco come realizzare un make up last minute, basta seguire i nostri consigli per essere impeccabili.

E’ capitato almeno una volta nella vita di ogni donna, di svegliarsi tardi al mattino e non avere il tempo necessario di dedicarsi al make up. Appare una vera e propria tragedia, ma non è così, c’è un modo per truccarsi in poco tempo ed essere impeccabili.

Bastano pochi minuti per realizzare un trucco perfetto anche se siete in netto ritardo, noi di CheDonna.it siamo qui per darvi tutti i consigli a riguardo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trucco perfetto | come realizzarlo con l’arrivo dell’estate

Make up last minute: ecco gli step da seguire

Quando si fa tardi al mattino o ad un appuntamento, spesso ci si ritrova davanti alla scelta di uscire struccate o truccarsi velocemente. Eppur vero che non è così facile creare un make up impeccabile in poco tempo. Seguendo i nostri consigli tutto sarà più facile, ecco tutti gli step fondamentali.

1- Fondotinta: è indispensabile e non si può fare a meno, una base omogenea è alla base di un trucco perfetto e duraturo. Applicate un pò di primer, così da garantire un incarnato perfetto anche se sono presenti delle imperfezioni. In alternativa, puntate sulle creme multitasking, come la BB cream, va ad idratare e non solo nutre in profondità la pelle, potete anche evitare l’utilizzo del correttore per le imperfezioni. La BB cream ha le proprietà coloranti di un fondotinta, ha il vantaggio di essere un prodotto leggero perfetto per realizzare un trucco veloce e non troppo coprente. L’applicazione è veloce e facile, applicate la crema sulla fronte, naso, mento e guance e distribuite bene in modo uniforme. N el periodo estivo utilizzare quelle con filtro protettivo.

2- Cipria finish matt: consigliato per chi ha la pelle lucida, quindi opacizza e fissa bene il trucco per tutto il giorno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Blush come sceglierlo e applicarlo | segui tutti i consigli

3- Trucco occhi: passate al trucco occhi, sono sconsigliati smokey eyes ed eyeliner, perchè richiede tempo e precisione. Non è il caso se siete sveglie da poco e non avete molti minuti a disposizione. Optate per ombretti a crema, che stendete con le dita e sfumato verso il sopracciglio, il colore lo scegliete in base ai vostri colori, sicuramente di mattina sono da preferire colori tenui e non troppo forti. Se volete uno sguardo luminoso, potete utilizzare un ombretto shimmer, inoltre preferite un ombretto waterproof, così durerà per un intero giorno e non solo eviterà la formazione di rughe. Definite le ciglia con il mascara sempre waterproof e allungante. Se avete qualche minuto potete mettere una matita nera interna agli occhi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Prodotti e accessori indispensabili per un make up perfetto

4- Rossetto: un prodotto make up ai cui nessuna donna riesce a rinunciare. Disegnate le labbra con una matita, poi applicate il rossetto, così da garantire una lunga tenuta. Sono sconsigliati rossetti troppo scuri e matti perchè occorre più tempo per applicarli e si possono commettere errori. Se proprio avete poco tempo, mettete il gloss trasparente, potete farlo anche dopo uscite di casa. L’applicazione è facile, potete applicarlo mentre aspettate il treno o in attesa davanti ad un semaforo. Anche il rossetto nude è perfetto, il colore del rossetto dipende molto dal colore di ombretto che avete applicato. La tonalità va scelta, tenendo conto di diversi aspetti, sicuramente dovrà adattarsi al tutto il trucco, perchè non ci devono essere dei contrasti di colore tra il trucco occhi e quello labbra.