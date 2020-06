Riciclo creativo | scatola porta oggetti -VIDEO

Una graziosa scatola porta oggetti realizzare con il riciclo creativo di un contenitore in tetra pak.

Il tetra pak è un materiale che ogni giorno entra in casa, attraverso scatole contenenti alimenti come latte, legumi e anche altri tipi di bibite. Riciclare questi contenitori in modo creativo è un’attività rilassante e divertente che darà vita ad oggetti decorativi davvero molto originali e personalizzati.

Scopriamo come realizzare una scatola porta oggetti con il tetra pak decorata in modo molto simpatico con il musetto di un panda, perfetta per contenere materiali per il cucito o anche da inserire nella cameretta di una bambina. Se ami il fai da te scopri come realizzare una collana di jeans con le rose.

Come realizzare una scatola porta oggetti con il tetra pak | il video tutorial

Per realizzare la scatola porta oggetti con il tetra pak, avrete bisogno di:

contenitore in tetra pak

carta fantasia

cartoncino

colore acrilico

pennarello indelebile

colla vinavil

forbici

matita

pennello

Per prima cosa si dovrà tagliare la parte superiore del contenitore e dipingere la scatola del colore desiderato. Due mani di colore saranno sufficienti per coprire la scatola originale.

Poi si dovranno disegnare le orecchie da panda e ritagliarle facendole fuoriuscire dal bordo della scatolina. A questo punto entrerà in gioco il pennarello indelebile con cui si dovranno disegnare tutti i particolari del musino del panda.

Per foderare la scatola al suo interno si utilizzerà una carta fantasia che si sposi bene con la tonalità prescelta per colorare la scatola nella parte esterna. I pezzi si applicheranno alla parete con la colla vinilica e un pennello, seguendo la tecnica del decoupage.

La scatola è pronta per essere utilizzata e contenere tutte quelle piccole cose che se non custodite per bene, si perderebbero per casa come rocchetti di filo, mollettine per capelli e tanto altro ancora. Non vi resta che seguire il video tutorial! Scopri come realizzare una decorazione da parete con piume di carta.