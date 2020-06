Clizia Incorvaia risponde al comunicato di Temptation Island pubblicato sulle pagine social del programma: “Le mie parole mal interpretate”.

La modella e influencer Clizia Incorvaia torna ancora una volta sulla questione Temptation Island e stavolta lo fa perché chiamata in causa da un comunicato che la trasmissione ha emesso nelle scorse ore.

Nei canali social del programma è apparso infatti l’annuncio che smentiva seccamente la richiesta, da parte della redazione, a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, di partecipare al format dedicato ai sentimenti.

Pronta la replica della showgirl che dichiara: “Mai stata contattata dal programma. Le mie parole sono state mal interpretate”.

Clizia Incorvaia risponde a Temptation Island: “Il programma non mi ha mai contattato”

Nonostante Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non siano mai stati contattati dalla redazione di Temptation Island si torna ancora a parlare della questione.

Ma andiamo con ordine. Ai due ex-gieffini era stato chiesto più volte, in diverse interviste, se avessero intenzione di partecipare al viaggio nei sentimenti di Canale 5. Leggi anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Temptation Island Vip? Parla lei

Poi nei giorni scorsi l’ex di Francesco Sarcina intervistata dal programma radiofonico Turchesando, condotto da Turchese Baracchi su Radio Italia Anni 60, alla domanda fatidica se lei e il fidanzato avessero partecipato alla trasmissione estiva ha risposto dicendo:

“No no. Ce l’hanno già proposto. Maria è una persona stupenda, ma questo format non è proprio il nostro modus operandi. Se la De Filippi ci vuole proporre altro, visto che noi l’amiamo, potremmo fare altre cose carine insieme! Magari un programma sull’amore, tipo ‘Colpo di fulmine’ con la Marcuzzi in cui io e Paolo facciamo da cupidi”.

Probabilmente è stata proprio questa risposta a scatenare il malinteso. Tant’è che la redazione di Temptation Island non si è fatta attendere e ha pubblicato un comunicato sui profili social.

“Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi, più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island.

Cosa che, per carità, potrà sempre accadere e non ci scomporrà dal portare avanti il nostro lavoro ma, ad oggi, nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di “aver rifiutato” sono sempre NON veri.

Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo tutto il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia. Ma a volte, l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti…”

Pronta la replica dell’influencer siciliana che ha fatto una storia su Instagram dicendo: “Non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation Island, o forse le mie parole sono state mal interpretate. Dinnanzi alla domanda se io e Paolo avremmo fatto Temptation ho semplicemente detto di no perché ci stiamo ancora conoscendo, è un’altra fase della nostra vita. Nulla voglio togliere al lavoro eccelso che la redazione di Maria fa, che fa sognare tantissimi italiani”.

Speriamo che questa volta i dubbi siano sciolti e che la storia della partecipazione di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Temptation Island sia archiviata.