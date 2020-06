Temptation Island | Clizia e Paolo Ciavarro “asfaltati” dagli autori

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro parteciperanno a Temptation Island? Se lo chiedevano gli appassionati del reality show prima di leggere un post degli autori di TI che mette perfettamente in chiaro le cose.

Sono bellissimi, sono diventati improvvisamente molto famosi grazie al Grande Fratello VIP e ora si stanno godendo il loro amore nuovo di zecca alla fine della quarantena.

Tutto sembrerebbe procedere per il meglio, eppure Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno commettendo un errore dopo l’altro, inimicandosi gran parte dei fan che fino a qualche giorno fa facevano davvero il tifo per loro.

La prima grande gaffe è arrivata durante un’ospitata a Live Non È La D’Urso, durante la quale i due avrebbero dovuto incontrarsi per la prima volta dalla fine di Febbraio.

La seconda figura barbina è arrivata poche ore fa, quando sul profilo ufficiale di Temptation Island è comparso un post al vetriolo per chiarire la posizione degli autori rispetto ai due “concorrenti”.

Temptation Island contro Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Nel corso degli anni e delle varie edizioni di Temptation Island molti VIP, per un motivo o per l’altro, hanno affermato di essere stati invitati a partecipare allo show in qualità di concorrenti e di aver rifiutato l’invito per i più svariati motivi.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono cascati nella trappola dei “morti di fama”, come ha scritto recentemente Nina Moric, affermando di essere stati appunto invitati a partecipare al casting ma di aver rifiutato per evitare di esporre ulteriormente la propria coppia allo stress dei media televisivi.

Per quanto la cosa potesse sembrare credibile (del resto Paolo e Clizia sono due dei personaggi più interessanti del momento dal punto di vista del pubblico amante della cronaca rosa), a quanto pare si trattava di una grossa bufala, raccontata per aumentare l’attenzione dei media su di loro.

Ad spiegare senza mezzi termini come stanno le cose è comparso un post sul profilo Instagram ufficiale del programma un messaggio molto chiaro. “Tra i tanti nomi usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo tutto il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare.”

Dopo aver esposto la semplice realtà dei fatti, il post ha quindi preso una linea polemica e ha duramente attaccato la coppia di fidanzati: “Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti”.

All’insistenza dei due, che evidentemente hanno ripetuto in più occasioni di essere stati “corteggiati” da Temptation Island, gli autori di Temptation Island hanno voluto replicare che, da questo momento in poi, ogni riferimento di Clizia e Paolo al loro programma sarà bollata come fake news.

Come accennato, Clizia e Paolo sono riusciti a far infuriare due mostri sacri di Mediaset nel giro di un paio di settimane: prima della gaffe con lo staff di Maria De Filippi, i due erano stati attaccati da Barbara D’Urso, la quale evidentemente non ha affatto gradito che i due avessero deciso di utilizzare il suo programma per recitare la parte dei due fidanzati che si ritrovano dopo una lunga e dolorosa separazione.

Nulla vieta di pensare che la D’Urso abbia fatto i suoi calcoli e che abbia deciso di mettere in scena l’inganno per “smascherare” in diretta la coppia e far salire i propri ascolti in maniera vertiginosa, ma a Carmelita tutto è concesso.