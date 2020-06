Temptation Island | Confermati Filippo Bisciglia e la Marcuzzi: cosa cambia

Temptation Island | Filippo Bisciglia e Alessia Marcuzzi sono stati entrambi confermati alla conduzione del programma prodotto da Maria De Filippi, ma Il Fatto Quotidiano annuncia grossi cambiamenti per l’isola delle tentazioni.

Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e ci sono non poche novità riguardanti la messa in onda. Nelle scorse ore, infatti, si è a lungo parlato del ritorno della trasmissione prodotta da Maria De Filippi, rivelando che a causa dell’emergenza del coronavirus l’edizione NIP e VIP andranno in onda in unico format, lasciando in panchina Alessia Marcuzzi.

Filippo Bisciglia, secondo quanto rivelato da Tv Blog, si sarebbe ritrovato a condurre quindi le due versioni del programma unite in un’unica messa in onda. Il portale de Il Fatto Quotidiano ci ha tenuto a fare chiarezza, rivelando che Alessia non sarà lasciata in panchina ma che a settembre avrà come lo scorso anno la sua edizione del programma.

Il portale ha confermato la conduzione di Alessia Marcuzzi e Filippo Bisciglia a Temptation Island, facendo alcuni chiarimenti su quanto rivelato da Tv Blog nelle scorse ore.

In quanto l’edizione di Bisciglia vedrà realmente mixarsi i VIP con i NIP, ma cosa resterà allora alla Marcuzzi?

Secondo il portale, il format destinato ad Alessia, che partirà a settembre, dipenderà dalla messa in onda del Grande Fratello Vip. In quanto se anche Alfonso inizierà il programma i primi del mese, la Marcuzzi condurrà nello stesso periodo una versione interamente dedicata ai NIP. Qualora, invece, Alfonso dovesse tardare, anche leggermente, la messa in onda, Alessia condurrà come Bisciglia un’edizione mista.

Temptation Island cast 2020: smentita la presenza di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Le novità di Temptation Island 2020 non finiscono di certo qui. Il portale, oltre a fare alcune precisazioni in merito a quanto rivelato da Tv Blog, ha anche confermato e smentito alcune coppie che potrebbero approdare all’isola delle tentazioni.

Il portale ha confermato la presenza di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island, così come quella della coppia formata da Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Smentita, invece, è la presenza di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a TI. In quanto i due non formerebbero una coppia, visto che si trovano ancora in una fase iniziale della conoscenza.

Temptation Island è pronto a tornare in tv e le novità come annunciato non sembrano essere davvero poche. Il programma, quindi, avrà ben due stagioni, probabilmente miste, nel corso di pochi mesi.