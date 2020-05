Clizia Incorvaia commenta la prima notte d’amore con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia, recentemente intervistata dal noto settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha commentato la sua prima notte d’amore con il giovane compagno Paolo Ciavarro.

La coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dopo ben tre mesi che non si vedevano, sono riusciti finalmente a riabbracciarsi. Dal preciso momento in cui la modella è stata squalificata da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, in quanto diede del “Buscetta” al suo compagno di viaggio Andrea Denver soltanto per averla nominata, i due non erano più stati in grado di potersi rivedere. In primis perché l’avventura televisiva all’interno della casa più spiata d’Italia per il giovane conduttore di Forum è proseguita molto più avanti rispetto a quella della sua compagna e poi per lo scoppio della pandemia, dove tutti gli italiani sono stati costretti a restare in casa per evitare il contagio del coronavirus.

Ora però, a discapito di tutto quello che è successo, i due piccioncini sono riusciti finalmente a stare insieme, passando la loro prima notte d’amore che da tanto tempo aspettavano di poter avere. Ovviamente, durante una recente intervista concessa al settimanale Chi, l’ex di Francesco Sarcina ha commentato quel momento, rivelando al pubblico com’è stata la sua prima notte di passione con il figlio di Eleonora Giorgi.

Clizia Incorvaia ha commentato la prima notte con Paolo Ciavarro, affermando che è andata meglio di quanto si potesse mai aspettare. Il giovane conduttore di Forum non ha assolutamente deluso le aspettative della sua compagna, che di recente ha svelato cosa l’ha colpito di lui, facendo ripagare tutto il tempo in cui sono stati costretti a stare lontani.

“Ritengo che l’attesa sia quasi più sensuale dell’atto amoroso in sé” ha rivelato Clizia al settimanale. “Il primo incontro è stato passionale, io mi sono emozionata è stato davvero pazzesco” ha spiegato. “Non ha assolutamente deluso le aspettative, c’è stata una grande intensità” ha concluso la modella. “Dal nostro primo bacio avevo intuito che c’era una forte chimica tra noi due” ha aggiunto. Nonostante Eleonora Giorgi e Rita Rusic erano convinte che il giovane conduttore di Forum, a causa dell’ansia della prestazione, visto che erano mesi che non rivedeva la sua amata compagna, potesse emozionarsi troppo e fare cilecca ma fortunatamente così non è stato e tutto è andato per il meglio tra i due.

Durante il corso dell’intervista, purtroppo o per fortuna, è stato impossibile per Clizia Incorvaia non parlare della sua ospitata con Paolo Ciavarro a Live Non è la d’Urso. I due, smascherati in diretta dalla bella conduttrice partenopea, hanno finto che si sarebbero incontrati dopo mesi di fronte all’occhio vigile delle telecamere di canale 5, quando invece avevano avuto modo di incontrarsi il giorno prima per realizzare la cover per un settimanale.

Barbara d’Urso si è arrabbiata in diretta con Clizia e Paolo, affermando che odia prendere in giro il suo fedele pubblico raccontandogli cose non vere. L’ex di Francesco Sarcina, in merito a tale momento, ci ha tenuto a fare alcune importanti precisazioni.

“Non è stato un gesto fatto con cattiveria” ha premesso la modella sulla presa in giro di Barbara d’Urso a Live. “Non ci abbiamo minimamente pensato” ha spiegato. “Siamo come tutte le coppie che si amano, non appena finito il periodo di quarantena, e ci è stato possibile, ci siamo visti” ha sottolineato l’ex concorrente di Alfonso Signorini.

“Chi si sarebbe comportato diversamente nei nostri panni?“ ha chiesto retoricamente. “La sera dopo eravamo in tv, ok, ma siamo sempre stati insieme e lo siamo anche ora” ha aggiunto. “E vi informo che io e Paolo lo saremo ancora per molto tempo” ha concluso. “Alla faccia di tutte quelle malelingue che non credono nel nostro sentimento”.

Almeno per il momento, tra l’altro, la coppia sembra non voler pensare alle presentazioni in famiglia. Clizia Incorvaia non si sente pronta a far incontrare sua figlia a Paolo Ciavarro, affermando che al momento non sentono tale necessità ma che con giusta causa preferiscono prima che il loro amore sia consolidato per fare questo importante passo. Nonostante numerose segnalazioni sul web insinuano che il giovane conduttore di Forum si trovi nella dependance della famiglia di lei, ma la coppia non si è mai sbilanciata in tal proposito.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, sono più uniti che mai e non vedono l’ora di proseguire con la loro relazione anche nel “mondo reale” e non solo sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5. Per questo motivo non parteciperebbero mai a Temptation Island Vip.