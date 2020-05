Caterina Balivo spiazza in diretta il pubblico di Vieni da me svelando un retroscena sul suo matrimonio: “mio marito Guido Maria Brera è andato via di casa”.

Caterina Balivo spiazza il pubblico di Vieni da me lasciandosi andare ad una confessione sul suo matrimonio con Guido Maria Brera da cui ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Durante l’intervista a Maurizio Costanzo, la Balivo, infatti, ha svelato di non vivere con il marito che, dal 4 maggio, ha deciso di vivere in un’altra casa. La decisione è arrivata per non correre pericoli a causa del coronavirus che rappresenta ancora un pericolo.

Caterina Balivo, confessione a Vieni da me: “visto che il Covid-19 c’è ancora, mio marito ha deciso di vivere in un’altra casa”

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera hanno trascorso la quarantena a Roma con i figli Guido Alberto e Cora. Durante la quarantena, la coppia ha dato vita anche ad un format su Instagram, My Next Book, dando voce agli scrittori di alcuni dei libri più amati. Conclusa la quarantena, con il ritorno della conduttrice a Vieni da me, il marito ha preferito andare a vivere in un’altra casa per poi ricongiungersi quando la Balivo terminerà di condurre la trasmissione di Raiuno, in onda vino al 29 maggio.

“Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare” – ha raccontato la Balivo che vorrebbe il terzo figlio. La conduttrice, poi, ha anche svelato i motivi di tale decisione. “Visto che il Covid-19 c’è ancora Guido Maria ha preferito andare in un’altra casa. Ci riuniremo dopo la fine della mia trasmissione, è un po’ ipocondriaco”, ha aggiunto.

Nessuna crisi, dunque, tra la conduttrice di Raiuno e il marito che si riuniranno presto per poter trascorrere l’estate insieme.