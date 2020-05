Uomini e Donne | L’Alchimista svela l’identità: ecco la prima foto

L’Alchimista di Uomini e Donne svela la propria identità togliendo la maschera: ecco la prima foto del ballo con Giovanna Abate.

L’Alchimista toglie la maschera, svela la propria identità a Uomini e Donne e spunta la sua prima foto. Dopo settimane, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate ha deciso di mostrare il proprio volto togliendo definitivamente la maschera e giocare ad armi pari con i rivali Sammy Hassan e Alessandro Graziani.

La pagina Instagram di Witty Tv ha così pubblicato la prima foto dell’Alchimista senza maschera. Nello scatto che vedete qui in alto, l’Alchimista e Giovanna, con mascherina e guanti, si stringono le mani e si concedono un ballo.

La prima foto dell’alchimista di Uomini e Donne conquista tutti

La prima foto dell’Alchimista ha scatenato l’entusiasmo del pubblico di Uomini e Donne che, dalla prima immagine, è convinto che sia effettivamente bello come l’ha definito Giovanna Abate dopo averlo visto per la prima volta senza maschera. L’alchimista ha così deciso di mostrarsi al pubblico che aveva ipotizato diversi nomi nel tentativo di scoprire la sua identità.

Sulla decisione di non mostrarsi, inizialmente, al pubblico, l’Alchimista ha detto:

“Non ho mai temuto quel momento: non ho paura di mostrare il mio viso e chi sono. La maschera nasce per dare importanza al contenuto e non al contenitore; se fossi stato a volto scoperto, tutto quello che ho detto o fatto avrebbe avuto un effetto e un impatto diversi. Sono concentrato su quello che pensa Giovanna: è tutto ciò che conta. La reazione del pubblico sarà una diretta conseguenza, ma è a margine. In cuor mio mi sento a posto con me stesso; sono una persona vera che si è mostrata per ciò che è in ogni cosa fatta o detta. Che io possa piacere o meno, comunque ne uscirò per quello che sono realmente”.

Nel frattempo, Davide Basolo che era considerato da tutti il vero Alchimista, ha smentito di essere lui il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate.