Giulia Salemi senza freni: perché è finita con Francesco Monte

Giulia Salemi, in occasione dell’uscita del suo primo libro Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, è stata intervistata dal settimanale Chi, dove tra una confessione e l’altra ha rivelato perché lei e Francesco Monte si sono lasciati.

Giulia Salemi, come ormai noto, ha deciso di debuttare, seguendo le orme del successo di Giulia De Lellis, nel mondo dell’editoria, pubblicando il suo primo libro: Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.

All’interno del volume, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip parlerà di inediti retroscena riguardanti la sua vita e ripercorrerà le storie più importanti che ha vissuto. Tra queste, ovviamente, non poteva mancare la sua storia d’amore con Francesco Monte. I due, conosciutesi durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, sono stati insieme per qualche mese prima di separare in maniera definitiva le loro strade.

Giulia, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha dato però una piccola anteprima del contenuto del suo primo libro, rivelando il motivo per cui tra lei e l’ex tronista è finita.

“La verità è che non gli piaci abbastanza, come diceva il titolo di un famoso film” ha commentato Giulia Salemi sul perché si è lasciata con Francesco Monte, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione.

Giulia Salemi nel suo primo libro parlerà della storia con Francesco Monte ma precisa: “Non mi interessa il gossip”

L’ex fidanzata di Francesco Monte, oltre a rivelare il motivo della loro rottura, ci ha tenuto a precisare, durante il corso dell’intervista, che lei non è mai stata interessata a voler fare gossip. In particolar modo su questa sua storia, visto che l’ex tronista di Uomini e Donne veniva dal flirt con Paola Di Benedetto e la chiacchieratissima relazione con Cecilia Rodriguez.

“Ci tengo a precisare che non ho mai voluto fare gossip sulla nostra storia” ha premesso Giulia Salemi, che di recente è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. “Per questo motivo nel mio libro non parlo di lui, ma di me quando stavo con lui” ha spiegato la modella. “Non mi reputo una vittima della nostra storia, così come non sono una carnefice” ha sottolineato. “Ma non potevo evitare l’argomento visto che in questo libro non ho intenzione di nascondere nessun aspetto della mia vita”.

“Parlo delle mie sconfitte in maniera ironica, in modo tale da far capire al lettore che non è l’unico sfigato su questa faccia della terra” ha concluso ironica. “Voglio lanciare un messaggio di speranza” ha aggiunto.

Perché Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati non è più un mistero, ma per sapere qualcosa in più di quel momento non ci resterà che leggere il libro.