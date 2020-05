Uomini e Donne | Davide Basolo conferma: “Non sono l’Alchimista!”

Uomini e Donne | Davide Basolo sul suo profilo Instagram ha smentito di essere l’Alchimista, il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate al Trono Classico.

Da quando Uomini e Donne è ritornato alla sua versione originale, inutile negarlo, tutti i telespettatori sono curiosi di conoscere la vera identità dell’Alchimista.

Il giovane, che ha iniziato la sua conoscenza con Giovanna Abate durante il format ai tempi del coronavirus, ha scelto di non mostrare il suo volto, spiegando che lo ha fatto per due motivi ben precisi: il primo è che non è assolutamente alla ricerca di popolarità, per questo non vuole che il pubblico lo veda, secondo perché vuole che Giovanna lo scelga per il suo carattere e non per il suo aspetto fisico.

Dal suo ingresso in studio però, in rete, è partita una vera e propria caccia all’uomo per scoprire la sua vera identità. In molti, partendo da un’indagine di Fanpage, erano convinti si trattasse di Davide Basolo, ma nelle scorse ore è arrivata la smentita.

L’Alchimista di Uomini e Donne non è Davide Basolo. A dare la notizia è il ragazzo stesso sul suo profilo Instagram, che ha smentito di essere l’uomo che tutti stanno cercando.

Davide Basolo sull’Alchimista di Uomini e Donne svela: “Mi somiglia, ma non sono io”

Davide Basolo, durante una conversazione con una ragazza su Instagram, ha ammesso di non essere lui l’Alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate, anche se effettivamente c’è una bella somiglianza tra lui e l’uomo che tutti stanno cercando.

“No, mi dispiace” ha premesso Davide Basolo su Instagram. “Ma non sono io, anche se effettivamente c’è una bella somiglianza, da quel che si vede, tra noi due” ha concluso, facendo riferimento alle somiglianze tra lui e il corteggiatore, che potrebbe non rivelarsi al pubblico, scovate dal web.

Giovanna Abate dopo di tutto l’aveva detto durante il corso delle puntate del Trono Classico: l’identità dell’Alchimista non è ancora stata scoperta dal web.